Alerta alimentaria por presencia de alérgenos en yogur griego distribuido en Canarias

Nueva alerta sanitaria en los lineales de los supermercados. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una alerta yogur Carrefour tras detectar la presencia de sustancias no declaradas en el etiquetado de uno de sus productos de consumo diario. En concreto, se ha confirmado la existencia de gluten y frutos secos en el yogur griego natural ligero de la marca blanca de la cadena francesa, un ingrediente que puede ser altamente peligroso para personas con intolerancias o alergias.
La incidencia fue notificada inicialmente por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Según ha informado la propia compañía, el error se detectó gracias a los sistemas de autocontrol de la empresa, que ha procedido a informar de inmediato a las autoridades para proteger la salud de la población y evitar la comercialización de alimentos no seguros.
Datos del lote afectado por la alerta yogur Carrefour
Para que los consumidores en Canarias puedan identificar si tienen el producto en sus hogares, la AESAN ha facilitado los datos precisos del artículo implicado. Se trata de un producto que suele comprarse en formato familiar y que tiene una vida útil prolongada.
- Nombre del producto: Yogur griego natural ligero
- Marca: Carrefour
- Presentación: Pack de 6 unidades (125 g cada una)
- Código de barras (EAN): 8431876351750
- Fecha de consumo preferente: 26/04/2026
- Temperatura de conservación: Refrigerado
Aunque la alerta se originó en Madrid, el informe oficial confirma que el producto ha sido distribuido en todo el territorio nacional, lo que incluye todos los centros Carrefour, Carrefour Market y Express del archipiélago canario.
Riesgos para la salud: ¿A quién afecta esta alerta?
Esta alerta yogur Carrefour es de especial relevancia para dos colectivos específicos. La presencia de gluten supone un riesgo directo para las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, mientras que los frutos secos pueden desencadenar reacciones alérgicas graves, incluyendo el choque anafiláctico en los casos más severos.
Como medida de precaución, las autoridades recomiendan que cualquier persona con alergia a los frutos secos o celiaquía que tenga el lote mencionado en su domicilio se abstenga de consumirlo. Se recomienda devolverlo al punto de venta más cercano para gestionar la devolución o el reembolso.
Seguridad para el resto de la población
Es importante recalcar que, tal y como subraya la AESAN en su comunicado oficial, el consumo de este yogur griego natural ligero no comporta ningún riesgo para el resto de la población que no presente intolerancias al gluten o alergias a los frutos secos. El producto es totalmente seguro para el consumidor general, aunque la cadena ya trabaja en la retirada física de los paquetes afectados para evitar riesgos accidentales en el grupo de población vulnerable.
Esta rápida comunicación por parte de Carrefour busca garantizar la máxima transparencia y seguridad, cumpliendo con la legislación vigente para evitar que lleguen al consumidor productos con etiquetados incompletos.