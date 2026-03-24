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Alerta alimentaria por presencia de Salmonella en longaniza loncheada

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la presencia de Salmonella en el producto longaniza de payés loncheada.

Los datos del producto implicado son:

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  • Nombre del producto: Longaniza de payés selección
  • Marca: Boadas 1880
  • Lotes y caducidad:
    • Lote 329 fecha de caducidad 30/03/2026
    • Lote 330 fecha de caducidad 31/03/2026
    • Lote 331 fecha de caducidad 31/03/2026
    • Lote 345 fecha de caducidad 11/04/2026
    • Lote 346 fecha de caducidad 11/04/2026
    • Lote 347 fecha de caducidad 11/04/2026
  • Aspecto del producto: loncheado en envase de plástico
  • Peso de unidad: 80 g
  • Temperatura: refrigerado

Se adjunta imagen disponible.

Producto alertado

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.

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