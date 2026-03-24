Alerta alimentaria por presencia de Salmonella en longaniza loncheada

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la presencia de Salmonella en el producto longaniza de payés loncheada.
Los datos del producto implicado son:
- Nombre del producto: Longaniza de payés selección
- Marca: Boadas 1880
- Lotes y caducidad:
- Lote 329 fecha de caducidad 30/03/2026
- Lote 330 fecha de caducidad 31/03/2026
- Lote 331 fecha de caducidad 31/03/2026
- Lote 345 fecha de caducidad 11/04/2026
- Lote 346 fecha de caducidad 11/04/2026
- Lote 347 fecha de caducidad 11/04/2026
- Aspecto del producto: loncheado en envase de plástico
- Peso de unidad: 80 g
- Temperatura: refrigerado
Se adjunta imagen disponible.
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.
En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.