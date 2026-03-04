Evolución de la borrasca Regina en Canarias este miércoles: rachas de 100 km/h, nieve en el Teide y vuelve la calima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias precipitaciones débiles a moderadas, entrada por la tarde de calima generalizada con mayor concentración en altura, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, heladas débiles a moderadas en las cumbres centrales de Tenerife y viento fuerte. Las Islas se ven afectadas estos días por la borrasca Regina.
En las islas orientales se prevén cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales del día, y durante la madrugada y a primeras horas se esperan precipitaciones débiles a moderadas, que podrían presentarse en forma de chubascos y, de manera puntual, acompañadas de alguna tormenta aislada. En el resto de las islas, predominarán los cielos nubosos en el norte, con precipitaciones persistentes de intensidad débil a moderada.
El viento soplará fuerte del noroeste, con rachas muy fuertes en Lanzarote y Fuerteventura, así como en cumbres y en las vertientes nordeste y suroeste de las islas montañosas durante la madrugada. Se podrán alcanzar los 90 km/h en el norte de Lanzarote y los 100 km/h en las cumbres de la Dorsal de Tenerife.
A partir de la mañana, el viento girará a norte y tenderá a disminuir, quedando de intensidad moderada.
En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del norte o noroeste de fuerza 5 o 6, temporalmente 7, fuerte marejada o gruesa, que será muy gruesa de madrugada; mar de fondo del norte o noroeste de 3 a 4 metros, aumentando a 4 a 5 metros, y aguaceros ocasionales.
Estas son las predicciones por islas para este miércoles
LANZAROTE
Predominio de cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales. Durante la madrugada se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas que podrán ser en forma de chubasco y que no se descarta que vengan acompañadas de alguna tormenta aislada. Por la tarde se espera una ligera entrada de calima con mayor concentración en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la madrugada que podrían alcanzar los 90 km/h en el norte. A partir de la mañana gira a norte y disminuye a moderado.
FUERTEVENTURA
Predominio de cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales. Durante la madrugada y primeras horas del día se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas que podrán ser en forma de chubasco y que no se descarta que vengan acompañadas de alguna tormenta aislada. Por la tarde se espera una ligera entrada de calima con mayor concentración en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la madrugada. A partir de la mañana gira a norte y disminuye a moderado.
GRAN CANARIA
Predominio de cielos nubosos que tienden a poco nuboso en el sur a partir de la tarde. En el norte y oeste, especialmente en medianías, se esperan precipitaciones persistentes, entre débiles y moderadas, que durante la mañana podrán ser en forma de chubasco. En el resto de zonas no se descartan precipitaciones de carácter débil, ocasional y aisladas. Por la tarde, se espera una ligera entrada de calima con mayor concentración en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes en vertientes nordeste y suroeste, y cumbres durante la madrugada. A partir de la mañana gira a norte y disminuye a moderado, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes este y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.
TENERIFE
Nuboso en el norte. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos durante el mediodía y la tarde. En el norte se esperan precipitaciones persistentes, entre débiles y moderadas, que durante la mañana podrán ser en forma de chubasco. En el resto de zonas no se descartan precipitaciones débiles, ocasionales y aisladas, que en cumbres sean en forma de nieve por encima de los 2000 metros. Por la tarde se espera una ligera entrada de calima con mayor concentración en altura. Temperaturas mínimas sin cambios. Heladas entre débiles y moderadas en cumbres centrales. Máximas en ligero ascenso, moderado en medianías y cumbres. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la madrugada en cumbres y vertientes nordeste y oeste, que podrían alcanzar los 100 km/h en cumbres de la Dorsal. A partir de la mañana gira a norte y disminuye a moderado.
LA GOMERA
Predominio de cielos nubosos, salvo en zonas bajas del sur donde se espera que esté poco nuboso con algún intervalo ocasional. En el norte se esperan precipitaciones persistentes, entre débiles y moderadas. Por la tarde se espera una ligera entrada de calima con mayor concentración en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la madrugada en cumbres y vertientes nordeste y oeste. A partir de la mañana gira a norte y disminuye a moderado.
LA PALMA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos durante el día. En el norte se esperan precipitaciones persistentes, entre débiles y moderadas, que durante la tarde podrán ser en forma de chubasco. En el resto de zonas no se descartan precipitaciones de carácter débil, ocasional y aisladas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes durante la madrugada en cumbres. A partir de la mañana disminuye a moderado.
EL HIERRO
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos durante el día. A últimas horas se esperan en el norte precipitaciones de carácter débil. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes durante la madrugada en cumbres. A partir de la mañana disminuye a moderado.