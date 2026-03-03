Un bulo sobre la borrasca Regina habla de “catástrofe” en Canarias y desata alarma en redes

La circulación de bulos en redes sociales sobre la borrasca Regina ha generado confusión en Canarias en las últimas horas. Varios vídeos difundidos en distintas plataformas alertan de una supuesta “catástrofe inminente” tras la activación de avisos meteorológicos, utilizando imágenes impactantes que no se corresponden con la situación real en el Archipiélago.
Según ha informado la Televisión Canaria, uno de los contenidos más compartidos muestra escenas de inundaciones y destrozos que no pertenecen a Canarias y que, en algunos casos, han sido creadas o manipuladas mediante Inteligencia Artificial. El vídeo advierte de consecuencias extremas asociadas a la borrasca Regina, pero las imágenes son falsas o están descontextualizadas.
@extranocrimen Regina azota Canarias con fuerza histórica#tenerife#canarias#teide#borrasca#parati ♬ son original – Extrañocrimen👻🥶
Imágenes manipuladas y mensajes alarmistas
En el vídeo viral se habla de una gran catástrofe tras los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), acompañando el mensaje con supuestas escenas de daños severos en zonas costeras y núcleos urbanos. Sin embargo, esas imágenes no corresponden a episodios actuales en Canarias.
La difusión de este tipo de contenidos ha provocado dudas entre la población y una oleada de mensajes preguntando por la veracidad de la información. Desde medios oficiales se insiste en que se trata de contenidos falsos o manipulados, algunos generados con herramientas de IA capaces de recrear escenarios meteorológicos extremos con gran realismo.
Llamamiento a informarse por canales oficiales
Ante esta situación, se recuerda la importancia de consultar únicamente fuentes oficiales y medios de comunicación contrastados para conocer la evolución real de la borrasca Regina y los avisos vigentes.
La Aemet y los servicios de emergencias actualizan de forma permanente sus canales oficiales con información verificada sobre precipitaciones, viento y estado del mar. También se recomienda desconfiar de vídeos alarmistas sin firma reconocible o que no citen fuentes oficiales.
La proliferación de contenidos creados con Inteligencia Artificial vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de extremar la precaución en redes sociales, especialmente en contextos meteorológicos adversos donde la desinformación puede generar alarma innecesaria entre la población.