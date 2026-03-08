El Barranco Hondo veta de "manera indefinida" al agresor del jugador de la UD Hermigua

La agresión sufrida por un jugador de la UD Hermigua durante un partido en el campo de Los Barranquillos, en Barranco Hondo (Candelaria), sigue generando reacciones. Tras la condena del Ayuntamiento, el Atlético Barranco Hondo ha emitido un comunicado oficial en el que rechaza los hechos y anuncia medidas contra la persona implicada.
El incidente se produjo durante un encuentro entre el equipo regional del Atlético Barranco Hondo y la UD Hermigua, cuando un espectador agredió a un futbolista del conjunto visitante desde la grada.
El Ayuntamiento de Candelaria condena la agresión
El Ayuntamiento de Candelaria expresó su rechazo a lo ocurrido y mostró su apoyo al jugador afectado.
En un comunicado, el consistorio señaló que el fútbol debe ser “un espacio de convivencia, respeto y deportividad”, en el que prevalezcan los valores que promueve el deporte.
El Ayuntamiento rechazó “firmemente cualquier acto de violencia en el ámbito deportivo” y trasladó su deseo de una pronta recuperación al jugador de la UD Hermigua.
Además, el concejal de Deportes se puso en contacto con el club gomero para interesarse por el estado del futbolista y trasladar personalmente la condena institucional de los hechos.
El Atlético Barranco Hondo anuncia medidas contra el agresor
El Atlético Barranco Hondo, club organizador del encuentro, ha difundido un comunicado en el que manifiesta su “rechazo absoluto y rotundo a cualquier acto de violencia dentro o fuera de un terreno de juego”.
La entidad deportiva lamenta profundamente lo ocurrido y recalca que promueve “los valores del respeto, la deportividad y la convivencia en el fútbol”.
El club recuerda que no puede controlar las conductas individuales de las personas que acuden como espectadores al campo, especialmente cuando protagonizan comportamientos violentos.
Prohibición indefinida de acceso al campo
Aún así, el club ha decidido adoptar una medida inmediata. La junta directiva ha anunciado la prohibición indefinida de acceso al recinto deportivo de Barranco Hondo al individuo implicado en la agresión.
El Atlético Barranco Hondo también ha puesto a disposición de la UD Hermigua y del jugador afectado toda su colaboración para esclarecer lo ocurrido y apoyar las posibles acciones legales que puedan emprenderse.
En el comunicado, la entidad deportiva reitera sus disculpas por lo sucedido y reafirma su compromiso con un fútbol basado en “el respeto, la convivencia y el juego limpio”.