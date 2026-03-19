borrasca therese

La borrasca Therese se recrudece: todos los avisos de la Aemet, isla por isla, por riesgo importante para las próximas 72 horas

Se activa el nivel naranja en cinco islas ante la previsión de lluvias torrenciales, rachas huracanadas en cumbres y olas de 6 metros
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su mapa de avisos para el Archipiélago por la borrasca Therese. Durante las próximas 72 horas, Canarias se enfrentará a un episodio de meteorología adversa que incluye lluvias intensas, rachas de viento de fuerza huracanada, nevadas en cumbres y un severo temporal marítimo.

Jueves 19: Comienzan las lluvias de 80 mm

El episodio arranca hoy con especial incidencia en las islas occidentales y Gran Canaria.

  • Lluvias: Se ha activado el aviso naranja (peligro importante) en las Cumbres y el este, sur y oeste de Gran Canaria por acumulados de 80 mm en 12 horas, afectando principalmente a medianías. En La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro, los avisos son amarillos con acumulados de hasta 80 mm en 12 horas y 20 mm en una sola hora.
  • Viento: Aviso naranja en las cumbres de La Palma y el Norte de Tenerife, con rachas del suroeste de 90 km/h, pudiendo superar los 100 km/h en cumbres centrales. Gran Canaria también registrará 90 km/h en zonas altas.
  • Nieve: Se esperan acumulados de 2 cm por encima de los 1.800-1.900 metros en Tenerife y La Palma.
  • Costeros: Aviso naranja en El Hierro y el oeste de La Palma por mar combinado de 5 a 6 metros.

Viernes 20: El pico de la borrasca con 100 mm

La inestabilidad aumenta y los avisos naranjas por lluvia se extienden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

  • Lluvias: La AEMET eleva el nivel a naranja en La Palma, El Hierro, La Gomera y el sur de Tenerife por precipitaciones de 100 mm en 12 horas, afectando a vertientes sur y oeste. Gran Canaria mantiene el aviso naranja por 80 mm. Se esperan tormentas aisladas con granizo menudo.
  • Viento: Se mantienen los avisos de 90 km/h en las cumbres de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y el norte de Tenerife.
  • Costeros: Peligro importante en el canal entre Tenerife y Gran Canaria con viento de fuerza 8 (hasta 74 km/h). Continúa el mar combinado de 6 metros en El Hierro y La Palma.

Sábado 21: Persistencia del temporal

El sábado continuará el escenario de riesgo importante antes de que la borrasca comience a debilitarse.

  • Lluvias: Se mantienen los avisos naranjas por 100 mm en 12 horas para La Palma y Tenerife, y de 80 mm para Gran Canaria. En El Hierro y La Gomera el aviso pasa a amarillo (80 mm). Todas las islas mantienen la probabilidad de tormentas y granizo.
  • Viento: Aviso naranja por rachas de 90 km/h hasta la tarde en Gran Canaria, La Palma, La Gomera y el Norte de Tenerife. En las cumbres tinerfeñas se podrían volver a superar los 100 km/h.
  • Costeros: El estado del mar tenderá a mejorar ligeramente, aunque se mantiene el aviso amarillo por vientos de fuerza 7 y mar combinado de hasta 5 metros en los canales entre islas y costas del norte.

La AEMET recomienda seguir la evolución de los avisos, ya que la probabilidad de estos fenómenos se sitúa entre el 40% y el 70% en la mayoría de las zonas afectadas.

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