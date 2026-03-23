Tegueste refuerza su escudo de seguridad. El Ayuntamiento ha inaugurado oficialmente la nueva sede de Protección Civil, un espacio completamente rehabilitado que se convierte desde este momento en el centro neurálgico para la coordinación, respuesta y preparación ante cualquier situación de riesgo en el municipio.
La puesta en marcha de estas instalaciones, situadas en la calle El Casino, número 56, contó con la presencia del alcalde, Norberto Padilla, y del director insular de Emergencias del Cabildo de Tenerife, Iván Martín. Esta obra no es solo un cambio de paredes; es el pilar central de un plan municipal para modernizar las infraestructuras de seguridad y adaptarlas a las necesidades reales de los vecinos y vecinas.
Un compromiso con la respuesta rápida
Durante el acto, el alcalde Norberto Padilla subrayó que esta nueva sede “responde a la voluntad de garantizar una respuesta más rápida, eficaz y coordinada”. El regidor destacó que el proyecto es, ante todo, un “compromiso con la seguridad” y un reconocimiento necesario a la labor altruista de los voluntarios de Protección Civil, quienes ahora disponen de herramientas profesionales para su desempeño diario.
Por su parte, el coordinador del cuerpo, Francisco Javier Martín, agradeció la inversión de recursos públicos, señalando que estas dependencias permiten a Tegueste avanzar hacia un modelo de municipio “más moderno y resiliente”.
Tecnología y operatividad: los detalles de la obra
La intervención ha contado con un presupuesto de 36.284,75 euros, financiados íntegramente con fondos municipales. La rehabilitación integral ha transformado un local antiguo en un espacio funcional que incluye:
- Una oficina de jefatura con puestos de gestión y reuniones.
- Un salón de uso común equipado con un puesto de comunicaciones y operador de radio de última generación.
- Almacén logístico, office y aseos con ducha para los operativos.
La ubicación de la sede ha sido elegida estratégicamente. Al situarse en la parte trasera del Parque de Bomberos Voluntarios y junto a la Jefatura de la Policía Local, se garantiza una “operatividad total” y una comunicación instantánea entre todos los servicios de emergencia del municipio.
Un espacio para la formación ciudadana
Más allá de su función operativa, la nueva base de Protección Civil en Tegueste nace con vocación de servicio abierto. El Ayuntamiento tiene previsto desarrollar en este local actividades formativas, charlas de sensibilización y programas de voluntariado vinculados a la cultura de la autoprotección.
En caso de gran emergencia, la sede está diseñada para actuar como punto de atención o refugio temporal, consolidando así su papel esencial en el bienestar y la protección de la comunidad teguestera.