¿Qué es un ‘Tajaraste’ o una ‘Polca Majorera’ en un avión? El secreto de los nuevos desayunos de Binter

Viajar con Binter siempre ha tenido un sello distintivo por su servicio de cortesía, pero la aerolínea ha decidido dar un salto de gigante. Bajo el lema #modocanario, la compañía ha presentado una propuesta gastronómica completamente renovada que promete transformar la experiencia en todas sus rutas exteriores (nacionales e internacionales).
La gran novedad es el enfoque en la salud y el producto kilómetro cero. Para ello, han trabajado mano a mano con la empresa de nutrición Greenfooding, logrando menús más equilibrados sin perder la esencia de nuestra tierra.
De la ‘Polca Majorera’ al ‘Sirinoque’: desayunos con nombre propio
Uno de los detalles que más va a llamar la atención de los pasajeros es el homenaje a la cultura canaria. Los nuevos aperitivos y desayunos gourmet han sido bautizados con nombres de música y bailes tradicionales: Tajaraste, Danza de los Enanos, Folías o Sirinoque.
Pero, ¿qué encontraremos dentro de estas bandejas?
- Clásicos reinterpretados: Pata asada en hornos de piedra volcánica.
- Toque dulce y artesanal: Trufas de gofio, millo y chocolate.
- Frescura canaria: Ensaladas con legumbres de proximidad, aliños locales y quesos de cabra.
- Desayunos premium: Focaccias rellenas, yogures artesanales y ensaladas de fruta fresca.
Menús infantiles y necesidades especiales
Binter no se ha olvidado de los más pequeños. Los nuevos menús infantiles huyen de los ultraprocesados para ofrecer opciones más atractivas y sanas, como burritos de pollo desmenuzado, mini hamburguesas equilibradas y fruta fresca.
Además, se mantienen y mejoran los menús especiales (sin gluten y ovolactovegetarianos), que ahora siguen la misma línea gourmet que el resto de la carta, siempre bajo solicitud previa de 48 horas.
Una bodega y despensa 100% canaria
El compromiso con el Archipiélago se cierra con la carta de bebidas. Los pasajeros podrán seguir disfrutando de marcas que son “de la casa”: desde el agua Firgas y el mítico Clipper de fresa, hasta cervezas Tropical y Dorada, zumos Libby’s y una selección de los mejores vinos canarios.
Con este movimiento, Binter no solo alimenta a sus pasajeros, sino que exporta la cultura y el sabor de las islas a cada destino al que vuela, demostrando que el catering aéreo puede ser, de verdad, una experiencia de lujo.