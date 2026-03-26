La cuenta atrás para ajustar cuentas con el fisco ha comenzado. La campaña para obtener el borrador Renta 2025 2026 está a la vuelta de la esquina, y los contribuyentes en el archipiélago ya buscan la manera de anticiparse al resultado. Con el inicio fijado para el próximo 8 de abril de 2026, la Agencia Tributaria ha movido ficha activando herramientas que permiten a los ciudadanos prepararse antes de que el servidor oficial se sature.
Renta Web Open: El simulador previo al borrador Renta 2025 2026
Desde el pasado 19 de marzo, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición del público el simulador Renta Web Open. Esta herramienta es fundamental para quienes no quieren esperar a la fecha oficial para conocer su destino fiscal. A través de este sistema, se puede realizar un cálculo aproximado de si la declaración saldrá a pagar o a devolver.
Es importante destacar que, aunque el simulador utiliza los mismos parámetros que el sistema oficial, no sustituye al borrador. No requiere identificación mediante certificado digital ni Cl@ve PIN, pero tampoco permite la presentación anticipada. Su función es meramente informativa, permitiendo introducir los datos fiscales de forma manual para prever el impacto en el bolsillo de los contribuyentes.
¿Cuándo y cómo solicitar el borrador Renta 2025 2026?
El pistoletazo de salida oficial será el 8 de abril. A partir de ese miércoles, cualquier persona física podrá acceder a sus datos fiscales correspondientes al ejercicio 2025. Este paso es el más crítico, ya que es donde Hacienda vuelca toda la información de la que dispone: nóminas, intereses bancarios, donativos y, en el caso de las Islas, las específicas deducciones autonómicas de Canarias.
Para acceder de forma segura al borrador Renta 2025 2026, la Agencia Tributaria mantiene los canales de identificación habituales, aunque se recomienda tenerlos activos semanas antes para evitar esperas:
- Certificado digital o DNI electrónico: Es el método más robusto y permite realizar todos los trámites sin restricciones.
- Número de referencia: Una opción ágil para quienes tengan a mano su declaración del año anterior (casilla específica).
- Sistema Cl@ve: Muy utilizado a través de la App de la Agencia Tributaria.
Plazos que no debes olvidar en esta campaña
El calendario fiscal de este año es estricto. Tras la apertura del acceso al borrador Renta 2025 2026 el 8 de abril, los contribuyentes tendrán hasta el 30 de junio para formalizar su declaración. No obstante, existen hitos intermedios:
- Mayo: Inicio de la atención telefónica para la confección del borrador.
- Junio: Comienzo de la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria (con cita previa).
- 25 de junio: Fecha límite para declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria.
Especial Canarias: ¿Por qué revisar el borrador antes de enviar?
Para el contribuyente canario, aceptar el borrador Renta 2025 2026 de forma automática puede ser un error costoso. A menudo, el borrador no incluye por defecto deducciones autonómicas clave como las destinadas a compensar el alza de precios, las deducciones por gastos educativos, o el tramo autonómico por alquiler de vivienda habitual.
Revisar concienzudamente cada casilla antes de hacer clic en “presentar” es la diferencia entre un resultado negativo o una devolución inesperada. Hacienda permite modificar el borrador tantas veces como sea necesario antes de su envío definitivo, por lo que el uso del simulador previo se convierte en una ventaja competitiva para planificar el ahorro.