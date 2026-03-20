La borrasca ‘Therese’ ha entrado con fuerza en el Archipiélago, dejando tras de sí una madrugada de fenómenos meteorológicos extremos. Desde rachas de viento que han superado los 120 km/h hasta la esperada nieve en el Teide, Canarias se encuentra bajo el dominio de un frente que ha disparado los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
El viento ha sido el gran protagonista en las islas occidentales y Gran Canaria. En Agaete, se registró la racha más potente de la jornada, alcanzando los 123 km/h a las 03:00 horas. Por su parte, en las cumbres de Tenerife, concretamente en Izaña, la velocidad máxima sostenida llegó a los 91 km/h, dificultando la visibilidad en las zonas altas de la isla.
Lluvias torrenciales y desplome térmico
En cuanto a las precipitaciones, la borrasca ha descargado con especial intensidad en la “Isla Bonita”. El Roque de Los Muchachos (La Palma) lidera el ranking de acumulaciones con 93,6 litros por metro cuadrado, una cifra que evidencia la fuerza del frente. En el municipio de El Paso, las lluvias dejaron otros 48 litros por metro cuadrado.
Gran Canaria tampoco se ha librado del agua, destacando los 56,6 litros recogidos en San Mateo y los más de 48 litros en San Bartolomé de Tirajana. Este episodio de lluvias ha venido acompañado de un desplome térmico notable: en las cumbres palmeras el termómetro bajó hasta los -1,5ºC, mientras que en Melenara (Telde) se registró la máxima del archipiélago con 22,3ºC.
Nieve en el Teide: la imagen del día
La bajada de las temperaturas ha dejado la estampa más buscada por los tinerfeños: el Parque Nacional del Teide ha amanecido completamente cubierto por un manto blanco. La nevada, confirmada por el Cabildo de Tenerife, ha transformado el paisaje volcánico en un escenario puramente invernal, obligando a extremar las precauciones en los accesos a la cumbre por la presencia de hielo y nieve en la calzada.
El paso de ‘Therese’ por Canarias sigue activo, y las autoridades recomiendan consultar el estado de las carreteras antes de desplazarse a las zonas de cumbre. La inestabilidad marcará las próximas horas en un archipiélago que hoy vive el envite más serio del invierno.