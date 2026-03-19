La borrasca Therese cierra los colegios, cancela 36 vuelos y se intensifica este jueves en Canarias

Los primeros coletazos de la llegada de la borrasca Therese por Canarias han supuesto importantes contratiempos en el tráfico aéreo, con la cancelación de 36 vuelos y otros siete desvíos por metereología adversa, así como la decisión de suspender las clases presenciales hoy en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa en todos los centros no universitarios, donde se pasará a la modalidad telemática, medida que se extenderá mañana al resto de Islas.
La Universitad de La Laguna también decretó la suspensión de su actividad académica y administrativa presencial, para evitar los desplazamientos de los estudiantes y del personal, pasando a telemática.
También se ha decretado el cierre de los centros de día y escuelas infantiles por la borrasca, así como la suspensión de los traslados del Transporte Sanitario No Urgente para los usuarios en rehabilitación y consultas externas en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Mañana esta decisión se extenderá a todas las Islas siguiendo las recomendaciones y medidas preventivas decretadas por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.
Los distintos Cabildos insulares y ayuntamientos acordaron la suspensión de las actividades culturales, deportivas y eventos públicos. También decretaron el cierre de todas las zonas de baño, algunas carreteras, la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de montaña.
Transporte
El paso de la borrasca Therese afectó ayer a las conexiones aéreas, con la cancelación de 36 vuelos y otros siete desvíos por metereología adversa, la mayoría interinsulares, según informaron fuentes de AENA.
En concreto, los desvíos por la meteorología adversa han afectado al aeropuerto de El Hierro, donde ha habido que desviar un vuelo que procedía desde Tenerife Norte, y que ha tenido que regresar al aeródromo de salida.
Respecto al aeropuerto de La Palma, un vuelo de Madrid ha tenido que ser desviado a Tenerife Sur; mientras que uno de Frankfurt ha aterrizado en Gran Canaria y otro de origen Zurich se desvió a Tenerife Sur.
Asimismo en el aeropuerto grancanario, un vuelo de Colonia ha sido desviado a Fuerteventura. Y en Tenerife Norte, un vuelo de Barcelona, ha sido desviado a Tenerife Sur, así como desde Fuerteventura.
Por otro lado, durante la jornada de ayer se canceló la ruta costera interior de La Gomera. A partir de hoy se cerrarán las operaciones de los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario,
Los conductores sufrieron los primeros coletazos de la borrasca Therese. Las lluvias y rachas de viento, así como la caída de alguna farola y ramas de árboles, dificultaron la circulación y provocaron retenciones.
En los municipios del Norte la situación fue de calma ya que el viento no ha soplado fuerte y la lluvia ha sido escasa. No hubo consecuencias importantes. Solo en El Tanque se produjo una pequeña incidencia en el casco histórico por unos cables de electricidad que se soltaron por el viento, según su alcaldesa. En Santa Úrsula también se registraron caídas de ramas y hojas de árboles en la zona de La Quinta y el mirador de Humboldt. Los municipios precintaron los accesos a sus playas y costas por el riesgo de oleaje, y a los espacios públicos por desprendimiento.
En el resto de municipios, la situación fue de tranquilidad aunque se espera que “mañana será diferente” ya que se esperan fuertes vientos y más lluvias.
En la Comarca Sur, no hubo incidencias destacables a la espera de la jornada de hoy. En Arona se registró la caída de un árbol en Cabo Blanco, mientras Adeje se preparó para los efectos adversos de la borrasca, con el seguimiento especial de los cauces de los principales barrancos, con labores de limpieza y mantenimiento, y avisos a los residentes en estas zonas.
Clases
La Consejería de Educación suspendió las clases presenciales hoy en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, donde se pasará a la modalidad telemática. La suspensión presencial se extenderá hoy por la tarde a Gran Canaria, y al resto del archipiélago a partir del viernes. Los centros educativos permanecerán cerrados. Esta medida afecta también la labor del personal no docente, de administración y servicios.
La Universidad de La Laguna también suspendió hoy su actividad académica presencial, que pasará a modalidad telemática. La actividad administrativa se realizará mediante teletrabajo.
Recomienda el teletrabajo en todos los servicios no esenciales
El Cabildo de Tenerife recomendó activar la modalidad de teletrabajo en todos los servicios no esenciales para hoy y mañana y así evitar riesgos por la borrasca Therese. Una recomendación que hace extensiva a los trabajadores del Cabildo, del resto de administraciones públicas y también de las empresas privadas. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señaló que “resulta fundamental restringir al máximo la movilidad en la Isla”.