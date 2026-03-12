El bote de hoy de La Primitiva es de récord: 121,5 millones de euros

Soñar no cuesta nada y el bote acumulado de La Primitiva permite imaginar todos los planes y caprichos posibles que vengan a la mente.
Hoy se pondrá en juego un bote de 121,5 millones de euros, el mayor desde su creación hace 40 años. Esto significa que si apareciera un único acertante de categoría especial (6 aciertos más el reintegro) obtendría el premio más alto jamás logrado hasta ahora.
El récord de la Primitiva data de 2015 con un boleto validado en Barcelona que ganó 101 millones.
