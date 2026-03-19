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Maitane Cabrera, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife: “Hay canarios con derechos reconocidos que no son atendidos a tiempo”

La presidenta de los trabajadores sociales pide mayor inversión en Servicios Sociales, más justicia en este ámbito y reforzar plantillas
En Canarias, la insularidad añade retos específicos. | DA
En Canarias, la insularidad añade retos específicos. | DA
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La Universidad de La Laguna conmemoró el Día Mundial del Trabajo Social con la jornada Construir Esperanza y Armonía: Un clamor Harambee para unir a una sociedad dividida, que contó con la ponencia ‘Trabajo Social esencial: claves para una intervención profesional en contextos de crisis socioambiental’; una mesa redonda sobre la ‘Promoción del bienestar de las comunidades’ y un debate que abordó las aportaciones sociales, culturales y humanas de la migración.

La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife, Maitane Cabrera, destacó que la profesión “consiste en no soltar la mano del usuario” y “nos obliga a mirar de frente las desigualdades y a trabajar muchas veces en contextos de gran complejidad social”. Es una de las profesiones “más necesarias para sostener la sociedad”, porque cuando una persona accede a un derecho que desconocía, una familia encuentra apoyo en un momento de dificultad o una comunidad se organiza para mejorar su realidad, “está nuestra tarea transformadora”.

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En Canarias, “las desigualdades sociales se expresan con especial intensidad y la insularidad añade retos específicos”, por lo que el papel del sistema público de Servicios Sociales “es relevante, pero se enfrenta a importantes desafíos”. Es necesario “reforzar la financiación estructural del sistema, fortalecer la atención primaria comunitaria en los servicios sociales y mejorar la coordinación entre las administraciones” para responder adecuadamente a las necesidades de la población. Al mismo tiempo, en el ámbito de la Dependencia, “los datos siguen siendo contundentes y el tiempo media de espera sigue superando el plazo legal” establecido. Esto significa que “en Canarias hay personas con derechos reconocidos que no están siendo atendidas a tiempo”.

Reconoció “un sistema cada vez más tensionado”, donde las y los profesionales del trabajo social “soportamos ratios de atención muy elevadas”, lo que provoca que su trabajo “se limite a gestionar los expedientes, en lugar de acompañar procesos”, lo que “nos limita y provoca que no podamos llegar a tiempo”. A esto se suma “la burocratización”, que está “desplazando la intervención social y debilita nuestro informe social”.

Por tanto, reivindicó “mayor inversión en servicios sociales, el refuerzo urgente de las plantillas y recuperar el papel central del Trabajo Social, garantizando que los derechos sociales sean efectivos y lleguen a todos”. Ahora “se llega tarde y se vulnera los derechos y la justicia social”.

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