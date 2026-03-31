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Controladores aéreos: “El episodio de calima que afecta a Canarias empieza a crear problemas en los aeropuertos”

La visibilidad reducida obliga a ejecutar maniobras frustradas y desvíos, según indican los controladores aéreos
Panel de información de vuelos en el Aeropuerto de La Palma mostrando cancelaciones y desvíos por la calima en Canarias
El episodio de calima que afecta al Archipiélago complica especialmente las operaciones en el aeropuerto de La Palma. | DA (archivo)
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La calima en Canarias empieza a generar incidencias en el tráfico aéreo. La reducción de visibilidad en el aeropuerto de La Palma ya provoca desvíos de vuelos, esperas prolongadas y frustradas aproximaciones, según advierten los controladores aéreos en la red social X.

El episodio de calima que afecta al Archipiélago complica especialmente las operaciones en el aeropuerto de La Palma, donde varios aviones han tenido que modificar su trayectoria o dirigirse a aeropuertos alternativos ante la imposibilidad de aterrizar con normalidad.

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Desvíos y maniobras frustradas por la baja visibilidad

Las imágenes difundidas por los controladores muestran cómo algunos vuelos han tenido que realizar maniobras de aproximación fallidas antes de cambiar de rumbo.

Este tipo de situaciones se produce cuando las condiciones de visibilidad no cumplen los mínimos de seguridad exigidos.

La baja visibilidad por calima dificulta que los pilotos puedan completar la maniobra de aterrizaje, lo que obliga a repetir intentos o, directamente, a desviarse a otros aeropuertos cercanos.

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