¿Cuándo se quita la calima? La Aemet pone fecha al fin del polvo en Canarias

La pregunta que domina las conversaciones en balcones y terrazas desde El Hierro hasta Lanzarote es unánime: ¿cuándo se quita la calima? Tras un inicio de semana marcado por una densa capa de polvo en suspensión que ha desplomado la calidad del aire, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya vislumbra el final de este episodio que ha dejado los termómetros rozando los 27 grados en pleno marzo.
El tiempo en Canarias está a punto de experimentar una metamorfosis. La masa de aire sahariano, que ha afectado especialmente a las vertientes sur y este, comenzará a ceder terreno ante el empuje de los vientos de componente oeste y norte, los verdaderos “escobillones” naturales de nuestra atmósfera.
El día clave para el fin de la calima en Canarias
Según los últimos modelos de predicción, la retirada del polvo no será inmediata, pero sí progresiva. El proceso de limpieza comenzará a notarse durante las últimas horas de este martes, ganando intensidad a medida que el viento gire a componente este con intervalos fuertes. Sin embargo, será durante la jornada del miércoles cuando la visibilidad mejore de forma drástica en la provincia occidental.
La Aemet indica que, aunque el martes la calima todavía afectará a medianías y cumbres, el cambio en la dirección del viento en las capas medias de la atmósfera desplazará la masa de polvo hacia el océano. “El ascenso de las temperaturas máximas ha tocado techo”, señalan los expertos, lo que suele ser el preludio de la retirada definitiva de la calima.
¿Por qué se va la calima? El papel del viento
La clave de cuándo se quita la calima reside en el giro de los vientos. Durante la primera mitad del día, el flujo del este todavía mantendrá el polvo atrapado en las vertientes norte de la dorsal. No obstante, la entrada de una mayor inestabilidad y el cambio a componente oeste en los extremos norte y sur de las islas permitirá que el aire limpio del Atlántico penetre en el Archipiélago.
En islas como Lanzarote y Fuerteventura, las más cercanas al continente africano, el proceso será algo más lento. Allí, la calima en altura todavía podría persistir durante la tarde del miércoles antes de que los cielos recuperen su azul habitual.
Temperaturas y viento: lo que viene tras el polvo
Una vez que se resuelva la incógnita de cuándo se quita la calima, el tiempo en Canarias no volverá al frío invernal de golpe. Aunque el polvo se retire, las temperaturas máximas seguirán siendo agradables, aunque ya sin el bochorno extremo del martes.
El viento, que ha soplado con rachas muy fuertes en extremos sureste y noroeste, comenzará a amainar en intensidad de forma paralela a la limpieza del cielo. Para los ciudadanos, esto significa el fin de las restricciones recomendadas por salud pública: volverá a ser seguro realizar deporte intenso al aire libre y ventilar los hogares sin riesgo de que el polvo fino lo cubra todo.