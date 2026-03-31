La estabilidad meteorológica en el Archipiélago se ve interrumpida este martes por la llegada de un fenómeno meteorológico que marcará la jornada. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos despejados predominarán en casi toda la geografía insular, pero vendrán acompañados de un invitado incómodo: la calima. Este polvo en suspensión no solo reducirá la visibilidad, sino que influirá directamente en el bienestar de la población en zonas de medianías y cumbres.
El tiempo en Canarias para este 31 de marzo estará condicionado por una masa de aire cálido que elevará los termómetros de forma significativa. Las vertientes expuestas al sur y al este serán las que más sientan el peso de esta intrusión de aire sahariano, que se extenderá desde la superficie hasta las cotas más altas del relieve canario.
Previsión de la Aemet: subida localmente notable de las temperaturas
Uno de los puntos clave del pronóstico para hoy es el comportamiento de los termómetros. Mientras que las temperaturas mínimas apenas registrarán variaciones respecto a días anteriores, las máximas irán en ascenso. Este incremento será especialmente evidente en las zonas altas, donde la Aemet califica el cambio como “localmente notable”.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los termómetros alcanzarán los 27 grados de máxima, una cifra que contrasta con los 12 grados de mínima previstos en puntos de El Hierro. Por su parte, en la provincia de Las Palmas, los valores oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 16 de mínima en la capital grancanaria. Este contraste térmico obliga a tomar precauciones, especialmente en las horas centrales del día cuando el sol y la calima aumenten la sensación de bochorno.
El viento y la calima: los protagonistas del martes en las Islas
El viento será otro factor determinante en el tiempo en Canarias. Se espera que sople con intensidad moderada, aunque con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste de las islas de mayor relieve. La Aemet no descarta que se produzcan rachas muy fuertes, lo que podría generar complicaciones en el transporte marítimo o en actividades al aire libre.
Durante la primera mitad del día, la dirección del viento girará a componente este. Este cambio de flujo será especialmente sensible en las cumbres y medianías orientadas al norte de la dorsal, donde las rachas podrían ser particularmente violentas de forma puntual. En las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, la calima en altura se extenderá progresivamente hacia la superficie, cubriendo el cielo con esa característica bruma amarillenta durante las horas centrales de la jornada.
¿Qué esperar en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura?
En Gran Canaria, el predominio será de cielos despejados, salvo por algunos intervalos nubosos en el nordeste durante las primeras horas de la madrugada. La calima afectará de manera generalizada, incidiendo con mayor fuerza en las medianías orientadas al sur.
En Lanzarote y Fuerteventura, el panorama será similar: cielos despejados con algunos intervalos de nubes altas. Aquí, el ascenso térmico será más notable en la vertiente norte, rompiendo con la tónica habitual de los alisios. El viento en estas islas soplará moderado, con intervalos de fuerte en los extremos norte y sur, girando a componente oeste conforme avance la tarde.
Recomendaciones ante la calima y el viento fuerte
Debido a la presencia de partículas en suspensión y la fuerza del viento, se recomienda a la población vulnerable —personas con problemas respiratorios o alergias— evitar esfuerzos prolongados al aire libre. Asimismo, ante la previsión de rachas muy fuertes, conviene asegurar elementos en balcones y azoteas que puedan ser desplazados por la fuerza del aire.
El tiempo en Canarias continuará mostrando esta faceta de “invierno cálido” durante las próximas horas, a la espera de ver si el giro del viento al final del día limpia los cielos de la calima reinante. Manténgase informado a través de los canales oficiales y siga las actualizaciones de este medio para conocer cualquier cambio de última hora en las alertas meteorológicas.