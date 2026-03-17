Marina García, primera canaria en ganar una medalla nacional en Matemáticas

La alumna Marina García Méndez, natural de La Gomera y estudiante de 2.º de Bachillerato en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Viera y Clavijo, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna, ha conseguido medalla de bronce en la categoría absoluta de la LXII Olimpiada Matemática Española, una de las competiciones académicas más exigentes del país, con más de sesenta años de historia.
La estudiante representó al archipiélago en la fase final celebrada en Madrid, después de haberse clasificado en primer lugar de la competición regional previa celebrada el pasado 16 de enero. Con este resultado, Marina se convierte además en la primera alumna de las islas en lograr una medalla en esta competición.
Marina inició su trayectoria en competiciones matemáticas durante su etapa como alumna del Programa de Estímulo del Talento Matemático (ESTALMAT Canarias), impulsado por el área STEAM de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, cuando cursaba 2.º y 3.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el IES San Sebastián de La Gomera. Fue entonces cuando participó en el torneo de Matemáticas Luis Balbuena Castellano, dirigido al alumnado de segundo curso, donde fue una de las tres ganadoras, lo que le permitió competir posteriormente en la Olimpiada Matemática Española Júnior.
Además de su destacada trayectoria, la estudiante también se ha clasificado para la fase final de la Olimpiada Informática Femenina (OIFem), que se celebrará en Barcelona entre los días 19 y 21 de marzo, donde se seleccionará al equipo que representará a España en la Olimpiada Europea Informática Femenina (EGOI).
A lo largo de su formación, Marina ha participado también en iniciativas como el IX Summer School of Mathematics, organizado por ESTALMAT Andalucía y la Universidad de Sevilla, así como en varias ediciones del curso Matemáticas Olímpicas, promovido por las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, así como por la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas Luis Balbuena Castellano y en el programa Experiencia Matemática de la Universidad de La Laguna.