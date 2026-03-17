Luz verde a nuevas titulaciones universitarias en Canarias: dos másteres desaparecen

El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado este martes varios proyectos de decreto relativos a la implantación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales.
Entre los acuerdos adoptados figura la implantación del Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), según ha informado el Ejecutivo regional.
Asimismo, se autoriza la implantación del Grado en Matemáticas y Ciencias de Datos, el Grado en Maestro en Educación Primaria y el Grado en Matemáticas y Filosofía por la Universidad de las Hespérides.
También se aprueba la implantación del Grado en Física y del Programa de Doctorado en Sostenibilidad y Circularidad por la Universidad Europea de Canarias.
Por otra parte, se autoriza la supresión de dos enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad del Atlántico Medio: el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, y el Máster Universitario en Seguridad en el Trabajo y Sistemas de Gestión Normalizados.