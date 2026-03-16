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La Plataforma Vecinal Humboldt, harta de las carreras ilegales: “Queremos volver a casa con seguridad”

El colectivo vecinal reclama medidas a los ayuntamientos de La Orotava y Santa Úrsula para frenar una situación que consideran peligrosa
La Plataforma Vecinal Humboldt, harta de las carreras ilegales
La Plataforma Vecinal Humboldt, harta de las carreras ilegales. | Instagram
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La Plataforma Vecinal Humboldt denunció el pasado fin de semana, a través de su perfil en Instagram (@pvhumboldt), que se siguen produciendo las “carreras ilegales” en los alrededores del Mirador de Humboldt, en el Valle de La Orotava.

La comunidad está harta de esta situación de riesgo“, insiste un colectivo que solo quiere “salir y volver a casa con seguridad y no morir en el intento“.

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No es la primera vez

No es la primera vez que residentes de zonas como Las Cuevas alzan la voz contra este tipo de actos en la carretera. De hecho, en 2014 aseguraban que las carreras se producían “todas las noches”.

Ante tal panorama, desde la Plataforma Vecinal Humboldt se preguntan si los Ayuntamientos de La Orotava y Santa Úrsula trabajan conjuntamente para “erradicar estas prácticas”.

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