Tenerife no solo destaca por sus playas y su clima privilegiado; ahora, el reconocimiento internacional llega a sus infraestructuras más emblemáticas. La carretera TF-21, el eje vertebral que une el municipio de La Orotava con el Parque Nacional del Teide, ha sido encumbrada como la vía más pintoresca de toda la geografía española. Este reconocimiento, avalado por portales de referencia como Civitatis, sitúa a la isla en el epicentro del turismo de experiencias y rutas por carretera, superando a destinos tan consolidados como los Lagos de Covadonga o el Cabo de Gata.
Qué hace única a la carretera TF-21 en el ranking nacional
Recorrer la carretera TF-21 no es simplemente desplazarse de un punto A a un punto B; es realizar un viaje a través de la historia geológica de Canarias. Con una longitud aproximada de 88 kilómetros, esta vía serpentea por el corazón de la isla, conectando localidades como Santa Úrsula, Los Realejos, Adeje, Vilaflor y Granadilla de Abona.
El trazado se despliega como un hilo conductor que atraviesa terrenos volcánicos donde las coladas de lava parecen detenerse justo antes de tocar el asfalto. La altitud máxima, que alcanza los 2.366 metros, permite a los conductores experimentar el fenómeno del “mar de nubes” y observar cómo la vegetación cambia drásticamente desde los viñedos de las zonas bajas hasta los resistentes pinos canarios de la alta montaña.
Un balcón al Teide: miradores y paradas obligatorias
La experiencia de conducir por la carretera TF-21 se ve enriquecida por una red de miradores estratégicamente situados. Cada parada es una oportunidad para fotografiar el pico más alto de España, el Teide, que con sus 3.715 metros de altura domina el horizonte de forma imponente.
Uno de los puntos clave de la ruta es la Villa de La Orotava. Este conjunto histórico es una parada obligatoria para quienes desean combinar naturaleza con patrimonio. Sus casonas de los siglos XVII y XVIII, sus antiguos molinos de agua y el ambiente señorial de sus calles ofrecen el contrapunto perfecto a la aridez fascinante del paisaje lunar que espera más arriba, en las Cañadas del Teide.
La biodiversidad de la Corona Forestal
A medida que el vehículo asciende por la carretera TF-21, el paisaje se transforma en una explosión de verde. El paso por el Parque Natural de la Corona Forestal es uno de los tramos más valorados por los usuarios. Aquí, el aire se vuelve más puro y la temperatura desciende, creando un microclima ideal para los amantes del senderismo que utilizan esta carretera como acceso principal a las rutas del Parque Nacional.
Otro hito natural que no puede pasar desapercibido es el Pino Gordo en Vilaflor. Este ejemplar, uno de los árboles más grandes y antiguos del archipiélago, se ha convertido en un símbolo de la resistencia de la flora autóctona y en una de las fotos más compartidas en redes sociales por quienes transitan esta vía.
Un motor para el turismo en las medianías de Tenerife
El auge de la carretera TF-21 como destino “selfie” y ruta de culto para motoristas y ciclistas tiene un impacto directo en la economía local. Los municipios que atraviesa esta vía ven cómo el flujo de visitantes se traduce en una mayor demanda para los guachinches, bodegas y comercios locales. La ruta comienza en la Cuesta de la Villa y se adentra en el Valle de La Orotava, cruzando el imponente paisaje volcánico hasta descender finalmente hacia Granadilla de Abona.
En un contexto donde el turismo busca autenticidad y sostenibilidad, la carretera TF-21 representa el equilibrio perfecto. Es una infraestructura que respeta el entorno y permite al viajero sentirse pequeño ante la inmensidad de las coladas de lava y los roques imponentes que flanquean el camino.
En definitiva, ya sea por el reto que suponen sus curvas para los amantes de la conducción, o por la paz que transmiten sus vistas al atardecer, la carretera TF-21 ha dejado de ser una simple vía de comunicación para convertirse en un monumento natural por derecho propio. Tenerife sigue demostrando que su mayor tesoro está en la diversidad de sus paisajes, accesibles ahora a través de la ruta más bella de España.