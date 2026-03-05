Una palmera y un golpe de viento: la increíble razón detrás del último gran apagón en La Gomera

El misterio del último gran cero energético en la “isla colombina” ya tiene respuesta oficial. Una palmera caída sobre la red de distribución, empujada por el fuerte viento, fue el detonante del apagón en La Gomera que dejó a casi 16.000 clientes sin suministro el pasado mes de enero.
Así lo ha confirmado este jueves el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, durante su comparecencia en comisión parlamentaria. Según el informe preliminar de Endesa y Red Eléctrica, el impacto del árbol generó una “perturbación” que desestabilizó la frecuencia del sistema hasta provocar el colapso total.
Posibles multas millonarias en el horizonte
El Gobierno de Canarias no se quedará de brazos cruzados. Zapata ha sido tajante: si se encuentran evidencias de responsabilidad empresarial, habrá sanciones. El precedente es claro: el cero energético de 2023 ya se saldó con una multa de 12,1 millones de euros a Unelco Endesa.
“Se ha pedido información más detallada para determinar con precisión todas las circunstancias”, añadió el consejero, subrayando que la restauración del servicio tardó tres horas en completarse, afectando gravemente a sectores clave como la restauración y el turismo en pleno domingo.
El cable submarino: ¿la solución definitiva?
De cara al futuro, el Gobierno fía la estabilidad de la isla a una fecha clave: el 25 de marzo. Ese día entrará en funcionamiento el cable submarino que interconectará a La Gomera con Tenerife una vez finalizada la subestación de El Palmar.
Sin embargo, desde la oposición (NC-bc), el diputado Yoné Caraballo advierte de que el cable no será la “panacea”. La preocupación reside en el anillo insular eléctrico, que sigue siendo deficitario y presenta una estructura “en antena” que dificulta la interconexión interna de la energía, especialmente en zonas sensibles como Valle Gran Rey.
Claves del apagón en La Gomera:
- Causa: Caída de una palmera por viento fuerte el 18 de enero.
- Alcance: 16.000 personas sin luz y un “cero total” del sistema.
- Sanciones: Posible multa millonaria si hubo falta de mantenimiento.
- Fecha clave: El 25 de marzo se activa la conexión con Tenerife.
El suministro eléctrico de La Gomera sigue bajo la lupa. Mientras se espera el informe definitivo, la fragilidad de un sistema que cae por una sola palmera reabre el debate sobre la soberanía energética y la seguridad de las infraestructuras en las Islas Canarias.