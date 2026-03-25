Siete coches afectados por el derrumbe de un muro en Valleseco

Cae un muro de contención en la Avenida Virgen del Valle, a la altura del Caserío Los Naranjos Agtrios, en la zona alta de Valleseco, provocando daños en al menos siete vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.
El suceso ha movilizado a efectivos de la Policía Local de Santa Cruz, que se encuentran actualmente en la zona, junto a dotaciones de Bomberos de Tenerife, trabajando para asegurar el área y evitar nuevos riesgos.
Relación con la borrasca Therese
Este incidente se produce después de las intensas lluvias registradas ayer en la capital tinerfeña a causa de la borrasca Therese, que dejó precipitaciones abundantes y episodios de escorrentías en distintos puntos de la Isla.
Las condiciones meteorológicas adversas podrían estar detrás del debilitamiento del terreno y la estructura del muro, aunque serán los técnicos quienes determinen las causas exactas.
Evaluación técnica en marcha
Según las primeras informaciones, arquitectos municipales ya se han desplazado hasta el lugar para evaluar el estado de la estructura y determinar el alcance de los daños, así como el posible riesgo para viviendas o infraestructuras cercanas.
Por el momento no se han reportado daños personales, aunque la zona permanece acordonada mientras continúan las labores de inspección y seguridad.
El incidente ha generado preocupación entre los vecinos de este enclave del norte de la Isla, a la espera de que se determinen las medidas a adoptar tras el colapso del muro.