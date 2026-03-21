Ni la borrasca Therese ha impedido un nuevo colapso de tráfico en Anaga

Anaga sufre este sábado un nuevo colapso de tráfico en plena borrasca Therese. A pesar de las alertas meteorológicas y de que las autoridades han pedido minimizar los desplazamientos, decenas de conductores se encuentran en las carreteras de acceso al monte. Los ciudadanos denuncian la falta de efectivos de la Policía Local de Santa Cruz para gestionar el tráfico.
Caos circulatorio en Anaga en pleno temporal
Decenas de vehículos permanecen bloqueados en sentido bajada tras una nueva jornada de afluencia masiva de visitantes. Este colapso se produce bajo condiciones climáticas adversas por el paso de la borrasca Therese en Tenerife.
Un vídeo enviado por un usuario muestra largas colas de coches este sábado que apenas avanzan unos metros.
El riesgo de desprendimientos y la calzada mojada aumentan la peligrosidad en una zona conocida por sus curvas cerradas y visibilidad reducida.
Solo dos agentes para controlar Cruz del Carmen
La principal denuncia ciudadana se centra en la zona de Cruz del Carmen. Según los testigos presenciales, durante toda la mañana solo se han visto dos agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.
Los vecinos de los caseríos de Anaga sufren también las consecuencias del bloqueo. Cabe recordar que a mediados de marzo, unas 400 personas se manifestaron en la Cruz del Carmen con pitos, pancartas y gritos de reclamo para protestar contra la masificación de vehículos que bloquea a diario los accesos a sus hogares.
Incumplimiento de las alertas meteorológicas
El Cabildo de Tenerife mantiene activada la alerta por fenómenos meteorológicos adversos. Las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos innecesarios a zonas de cumbre y monte. Sin embargo, la realidad en las carreteras de Anaga contradice las advertencias oficiales. Cientos de personas han ignorado el peligro de la borrasca Therese para visitar el entorno natural.
Los desprendimientos de piedras y ramas no son inéditos en las medianías de la isla. El Gobierno de Canarias advierte del riesgo de inundaciones pluviales y crecimiento súbito de barrancos. Un colapso de tráfico en estas circunstancias dificulta enormemente cualquier labor de rescate o evacuación si la situación meteorológica empeora de forma repentina.