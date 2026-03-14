Comida casera en el centro de La Laguna: “No hemos probado mejor cocido en Tenerife”

La pareja de creadores de contenido, Guachinches Modernos han vuelto a recorrer Tenerife en busca de sabores tradicionales y, esta vez, ha puesto el foco en un histórico local de comida casera en el centro de San Cristóbal de La Laguna.
En su último vídeo, visitan Bar Venecia, un establecimiento con décadas de historia que, según explican en la grabación, abrió sus puertas en 1955 de la mano de un italiano. El lugar mantiene hoy una cocina sencilla y tradicional que, según los protagonistas del vídeo, sorprende por “el aroma y el sabor de sus platos”.
Pan caliente, huevos rellenos y platos de cuchara
Nada más sentarse en la mesa, los creadores destacan un detalle que consideran fundamental: el pan recién calentado, algo que describen como “un plus, de matalauva, del bueno”.
Entre los platos que decidieron probar aparecen dos clásicos de la cocina casera: huevos rellenos y ensaladilla.
Durante la visita, también mencionan otras elaboraciones habituales del menú, como potas, atún en salsa o albóndigas, que reflejan el estilo tradicional del establecimiento.
El “cocido Venecia”
La sorpresa gastronómica del día llega con un plato que los propios creadores bautizan como “cocido veneciano”. Según explican en el vídeo, se trata de un guiso muy contundente con ingredientes clásicos como la col, chorizo, morcilla, garbanzos, panceta, papas y el “truquito de Javi”, el cocinero.
Los protagonistas aseguran que el aroma del plato es tan intenso que “no se puede explicar si no vienes a probarlo”, e incluso bromean diciendo que es una comida perfecta “para un día de resaca”.
Confiesan que “no recuerdo que hayamos probado en Tenerife, ningún otro sitio que ofrezcan un cocido así”, aún así les recuerda a “un cocido que comimos en Asturi
@guachinchesmodernos 🇮🇨Más info👇🏼 Este lugar de comida casera en el centro de La Laguna siempre está lleno.🙆🏼♂️ El local se abrió en 1955 por un italiano, y no quisieron cambiar el nombre. Lleva 15 años de nueva gerencia y Jose hace que todos los clientes se sientan agusto🙋🏼♀️ Se llama cafetería Venezia, antes solo hacían desayunos. 👉 En total pagamos 34,50€(2p) Quiso tener un detalle con nosotros y nos invitó a la torrija🥰. Agradecidos 🅿️No hay aparcamiento, es peatonal ♿️ Es accesible y tiene 🚾 adaptado 💳 Dispone de datáfono 📍 Pl. de la Concepción, 2, La Laguna ⏰Abren de martes a domingo desde las 7:00 de la mañana. Domingo y lunes: cerrado ☎️ 922 26 11 90 (No reservan) . #guachinche #comidacasera #lalaguna #venecia #cocido ♬ sonido original – Jonay&Joana
Torrijas para terminar
El recorrido gastronómico termina con un postre clásico: torrijas caseras. Durante la despedida, invitan a sus seguidores a participar en los comentarios para saber si ya conocían este histórico bar lagunero, uno de esos lugares que, según destacan, conservan una cocina “como si estuviera hecha en casa”.