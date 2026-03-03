Gustavo Pérez renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Güímar

El exalcalde de Güímar, Gustavo Pérez, ha renunciado en el último pleno ordinario a su acta de concejal en el Ayuntamiento tras ser nombrado director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) del Gobierno de Canarias.
Pérez, que abandonó la Alcaldía en agosto de 2025 después de que prosperara una moción de censura promovida por el Partido Popular junto a dos concejales díscolos del PSOE y uno de Nueva Canarias, pasó posteriormente a desempeñar funciones como asesor del presidente del Gobierno de Canarias
Ahora da un nuevo paso en su trayectoria al ponerse al frente del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), un organismo que ha sido recientemente reestructurado tras la reubicación de su anterior directora, Pino de León Hernández, en el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi)
La incorporación también ha provocado una remodelación en el grupo de Coalición Canaria (CC) en Güímar. Aunque Pérez se ve obligado a dejar el acta por incompatibilidad de cargos, continuará como secretario general de la agrupación local nacionalista. En su lugar, Haridian Martín asumirá la portavocía del grupo en los plenos municipales.
OTRA salida
Los cambios se formalizaron en el último pleno del Ayuntamiento, donde también se presentó la salida del concejal nacionalista Javier Eloy Campos. De esta forma, el grupo municipal se despide de dos de las figuras más visibles de la formación en esta etapa.
El exalcalde valoró públicamente el relevo y destacó que Martín “tiene un conocimiento absoluto de la política municipal y contará con una estructura que la arropará”. Asimismo, se incorporan al grupo municipal dos nuevos ediles: Yannett Valido y Cristian Santana.
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, Pérez aseguró que, pese a su marcha del día a día plenario, “en la parte estructural del partido se queda todo igual”.