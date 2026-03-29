El Costa Adeje Egatesa ve más cerca Europa tras superar al Madrid CFF (2-0)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa se impuso por 2-0 al Madrid CFF, en choque correspondiente a la vigesimocuarta jornada de la Liga F Moeve. Tres puntos valiosos para las de Yerai Martín, que completaron una sensacional primera parte con los dos goles anotados por Natalia Ramos, que se dispara en el capítulo goleador con ocho goles. En la segunda parte, el Madrid CFF despertó del letargo y llevó peligro sobre las inmediaciones de Nay Cáceres, pero la guardameta venezolana estuvo inconmensurable con dos grandes intervenciones que impidieron meter en el partido al equipo de José Luis Sánchez Vera.
Además, el Costa Adeje Egatesa salió beneficiado de los resultados de los rivales con los que pugna por la tercera y cuarta plaza de la clasificación de la Liga F Moeve. La Real Sociedad tropezó en Zubieta ante el DUX Logroño (1-1), por lo que la distancia se reduce a seis puntos. Europa está un poco más cerca, ya que los tres primeros clasificados disputan la Champions League. También cayó el Sevilla, quinto clasificado, en su feudo ante el Granada (0-1), y se queda a seis puntos del CD Tenerife femenino.
En el once inicial la principal novedad fue la entrada de la canterana Pola y de las delanteras Koko y Carlota. Bajo los palos estuvo Nay Cáceres, con defensa de cinco, Aleksandra y Quiles de carrileras, con Fatou, Elba y Gavira, en el eje central de la defensa; Natalia Ramos, que partidazo el suyo, Yerliane Moreno y Pola en la sala de máquinas; Koko y Carlota, las puntas de lanza.
La primera parte de las guerreras fue muy completa, ya que dominaron de cabo a rabo a un Madrid CFF que apenas inquietó la portería blanquiazul en el primer acto. En el minuto 6 avisó Elba con un disparo lejano que salió muy cerca de la escuadra del marco defendido por Paola Ulloa.
El dominio blanquiazul y su buen fútbol encontró recompensa en el minuto 15 con una asistencia de Pola a Natalia Ramos, que disparó dentro del área batiendo a la cancerbera visitante (1-0). Disparo seco y preciso de la lagunera al que no llegó Paola Ulloa.
Diez minutos después, en el 25, una gran combinación entre Pola, Violeta Quiles y Natalia Ramos la culminó la tinerfeña con un disparo que se coló en la portería madrileña (2-0). El rival se acercó con peligro a los dominios de Nay Cáceres en el minuto 28, tras una cesión hacia su portería de Aleksandra que aprovechó Nautnes, pero su disparo cerca de la línea de fondo fue repelido por Nay Cáceres a saque de esquina. Con el 2-0 se llegó al descanso.
En la segunda parte, el Madrid CFF dio un paso adelante y equilibró el partido. Gracias a las intervenciones de Nay Cáceres, las madrileñas no pudieron recortar distancias. Sánchez Vera agitó el banquillo con la entrada de tres futbolistas, Esther, Bárbara y Gallardo que dotaron de más profundidad al rival. El Costa Adeje jugó con la ventaja de dos goles en el marcador, pero cedió terreno a un Madrid CFF que llevó peligro a la portería local. El cansancio hizo mella en las locales y Yerai Martín reaccionó con un triple cambio con las entradas en el minuto 65 de Cinta, Iratxe y Gramaglia en lugar de Fatou, Koko y Carlota. Más tarde, en el 78, lo haría Castelló por Moreno.
Las dos únicas ocasiones para el Costa Adeje en la segunda parte llegaron en los minutos 53 y 56. En la primera de ellas, Natalia Ramos descargó a Violeta Quiles que centró al área pero desvió Paola Ulloa a saque de esquina. Y en la segunda, Natalia Ramos se internó con mucho peligro en el área y su disparo fue a manos de Paola Ulloa.
En el 61 llegó el primer aviso visitante, tras un disparo de Melgard dentro del área que desvió Nay Cáceres en felina intervención. En el 74, el Madrid CFF estuvo muy cerca de acortar distancias con un lanzamiento de córner que se estrelló en el travesaño, y en la misma acción Melgard disparó cruzado cerca del palo.
Unos minutos después, el entrenador visitante solicitó la intervención del videoarbitraje por un posible derribo de Pola a Bárbara. Tras visionar la acción, la colegiada Beatriz Cuesta decretó que no había derribo de la canterana blanquiazul.
En el minuto 88, un centro de Melgard al corazón del área fue rematado a bocajarro por Nautenes por encima del larguero. La última ocasión también fue para las visitantes en el tiempo de prolongación (90+2), con un disparo de Nautness desde el borde del área que desvió Nay Cáceres con la yema de los dedos a córner, en una soberbia intervención.
Por último destacar la vuelta a los terrenos de juego de Aithiara Carballo tras permanecer en el dique seco desde el pasado mes de noviembre. La futbolista de La Orotava entró en el 90+3 sustituyendo a Violeta Quiles.
FICHA TÉCNICA
2 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Nay Cáceres, Aleksandra, Fatou, Elba, Gavira, Quiles, Moreno, Natalia Ramos, Pola, Koko y Carlota. También jugaron: Cinta, Castelló, Iratxe, Gramaglia y Aithiara.
0 MADRID CFF: Paola, Hildur, Villafañe, Mendoza, Mónica, Claudia, Andonova, Marina, Freja Siri, Melgard y Nautnes. También jugaron: Esther, Nerea, Bárbara y Gallardo.
GOLES: 1-0, min 15: Natalia Ramos. 2-0, min 25: Natalia Ramos.
ÁRBITRA: Beatriz Cuesta. Asistida por Iria Rosendo y Marta Villanueva. Amonestó a la jugadora local Fatou.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. 2017 aficionados.