El Costa Adeje Egatesa se queda a las puertas de la gran final de Copa (0-1)

El sueño del Costa Adeje Tenerife Egatesa en la Copa de la Reina llegó a su fin, pero lo hizo tras firmar una de las páginas más brillantes de su historia reciente. El conjunto tinerfeño cayó por 0-1 ante el Atlético de Madrid en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, resultado que, unido al 1-0 de la ida, deja la eliminatoria en un global de 0-2 para las rojiblancas. Sin embargo, el equipo isleño se despide de la competición con la cabeza alta, tras alcanzar unas semifinales históricas que consolidan el crecimiento del proyecto en la élite del fútbol femenino español.
No pasará la eliminatoria entre el Atlético y el Tenerife a los libros de historia y mucho menos será recordada por el juego que desplegaron ambos equipos. La ida ya fue un choque rácano que se decidió por un gol de Gio en el último cuarto de hora, y la vuelta no mejoró mucho.
El ambiente en el Heliodoro reflejaba la magnitud de la cita. El Tenerife, obligado a remontar, salió con intención pero también con el peso de la responsabilidad. Los primeros minutos estuvieron marcados por la igualdad, el respeto mutuo y un ritmo de juego contenido, con muchas imprecisiones y escasa profundidad en ambos conjuntos. Patri Gavira ejercía de faro en el centro del campo local, mientras el Atlético trataba de imponer su control a través de la posesión.
Pese a la necesidad de marcar, las ocasiones claras tardaron en llegar. Un centro-chut de Paulina Gramaglia y una falta lejana de Natalia Ramos fueron los intentos más destacados de un Tenerife que, aunque insistente, no lograba encontrar fisuras en la sólida defensa madrileña. Por su parte, la ocasión más clara del primer tiempo fue para Synne Jensen, con un remate alto tras un córner en el minuto 39.
Synne Jensen sentenció la eliminatoria
Tras el paso por vestuarios, llegó el golpe definitivo. En el minuto 51, una acción rápida por banda izquierda acabó con un pase de Rosa Otermín al corazón del área que Jensen transformó a placer, firmando el 0-1. Un tanto que obligaba al Tenerife a una remontada aún más compleja y que, a la postre, resultó definitivo.
Lejos de venirse abajo, el conjunto dirigido por Yerai Martín tiró de orgullo. Aleksandra Zaremba lideró los intentos ofensivos con su verticalidad, mientras Elba Vergés y Sakina Ouzraoui buscaron el gol que devolviera la esperanza. Sin embargo, el Atlético supo gestionar su ventaja con oficio, apoyado en la seguridad de Lola Gallardo bajo palos y en una defensa bien organizada.
Las rojiblancas, además, pudieron ampliar distancias en varias acciones, con un remate al palo de Fiamma Benítez y una vaselina de Amaiur Sarriegi que no encontró portería. El paso de los minutos fue apagando las opciones locales, que, empujadas por su afición, lo intentaron hasta el final, aunque sin lograr generar ocasiones de verdadero peligro.
El tramo final estuvo marcado por la tensión. En el minuto 89, Fatou Dembelé fue expulsada tras un empujón sobre Fiamma Benítez en una acción sin balón, lo que derivó en un rifirrafe entre jugadoras y un largo tiempo añadido. Incluso se vivieron momentos de incertidumbre tras la denuncia del Tenerife por un presunto incidente racista, aunque finalmente el partido pudo concluir sin mayores consecuencias.
Más allá del resultado, el Costa Adeje Tenerife Egatesa cierra su participación con orgullo. Alcanzar las semifinales de la Copa de la Reina supone un hito para el club y un reflejo del crecimiento del fútbol femenino en la isla. El Heliodoro Rodríguez López despidió a las suyas con aplausos, consciente de que este equipo ha dado un paso adelante y ha demostrado que puede competir de tú a tú con algunos de los grandes del panorama nacional.
El Atlético de Madrid, por su parte, avanza hacia su séptima final copera, den la que buscará un nuevo título. Pero en Tenerife queda la sensación de haber vivido algo especial: un equipo que ha hecho historia y que ha encendido la ilusión de toda una Isla.
Yerai Martín: “No podemos reprochar nada a las jugadoras”
Tras el encuentro, el técnico blanquiazul, Yerai Martín, valoró el esfuerzo de sus jugadoras: “No podemos reprochar nada a las jugadoras, el partido se ha decidido por detalles como en el encuentro de ida con ese gol al empezar la segunda parte, luego ha habido muchos parones, quiero felicitar a mis jugadoras y al Atlético de Madrid por su clasificación”.
El entrenador dejó claro el mensaje en el vestuario: “A las jugadoras le hemos dicho que no ha podido ser, es una noche que nos va a doler, pero a partir de ahí tenemos que levantarnos y continuar en Liga F al máximo para defender esa cuarta posición que tanto nos ilusiona”.
Por su parte, la centrocampista Natalia Ramos destacó el compromiso del grupo: “Tenemos una sensación triste, es duro y difícil pero creo que hemos hecho más cosas positivas para llevarnos algún rédito más durante el partido”, dijo.