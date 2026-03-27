Incertidumbre por una DANA que podría dejar “precipitaciones más intensas de lo previsto” en Canarias: ¿qué dice la Aemet?

La previsión del tiempo en Canarias para la Semana Santa de 2026 apunta a un escenario de estabilidad general, aunque con algunos matices en los próximos días, según la predicción especial publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
El organismo estatal anticipa que el tiempo en Canarias se mantendrá mayoritariamente tranquilo durante el fin de semana, con la posible aparición de precipitaciones débiles en zonas de interior y medianías.
Durante el viernes 27 y sábado 28, el Archipiélago registrará cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubosidad en áreas montañosas. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en estas zonas. Las temperaturas subirán ligeramente y el viento soplará del norte, con intervalos de intensidad fuerte, especialmente en zonas expuestas.
Mientras tanto, en la Península la situación será muy distinta, con lluvias en el norte, descenso de temperaturas y episodios de nieve en cotas relativamente bajas.
El domingo 29 llegará marcado por la entrada de una masa de aire polar en gran parte del territorio peninsular, lo que provocará un descenso térmico generalizado. Sin embargo, en Canarias la situación será mucho más estable. La previsión indica que el archipiélago mantendrá un tiempo estable con alisios intensos, sin cambios significativos en el estado del cielo.
Semana Santa en Canarias: estabilidad con posible giro
De cara al inicio de la semana, entre el lunes 30 y el jueves 2, la tendencia seguirá siendo de tiempo estable en Canarias, con predominio de los alisios y ambiente suave.
No obstante, la AEMET advierte de la posible influencia de un sistema de bajas presiones cuya evolución aún presenta incertidumbre. Este escenario podría afectar al Archipiélago si cambia su posición, dando lugar a precipitaciones más intensas de lo previsto.
En este contexto, se espera que las temperaturas continúen en ligero ascenso, con presencia de calima en algunos momentos. El viento seguirá soplando del norte con intervalos fuertes.
Diferencias claras con la Península
La predicción destaca el contraste entre Canarias y el resto del país. Mientras que en la Península se esperan lluvias, nieve y un descenso acusado de temperaturas, el Archipiélago se mantiene al margen de estos episodios invernales.