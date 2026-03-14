David Uclés, el escritor de moda en España, presume del Teide: “Todos los paisajes posibles caben en una sola isla”

El escritor David Uclés, autor de ‘La península de las casas vacías‘, ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen tomada en el Parque Nacional del Teide durante su estancia en la Isla.
El autor se encuentra en Tenerife para participar en el festival del género negro, Tenerife Noir, donde este viernes impartió una charla en Santa Cruz de Tenerife dentro de la programación del evento literario.
Aprovechando su visita, Uclés ha querido compartir con sus seguidores uno de los paisajes más emblemáticos del Archipiélago. En la descripción de la imagen, escribió una frase que resume su impresión: “Todos los paisajes posibles en una sola isla”.
Fascinado por el paisaje del Teide
La publicación ha sido interpretada por muchos seguidores como una forma espontánea de promocionar el espacio natural más visitado de Canarias. El escritor parece haber quedado especialmente impresionado por el paisaje volcánico del Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y uno de los principales atractivos naturales del Archipiélago.
La fotografía muestra el entorno volcánico del parque, un escenario que cada año atrae a millones de visitantes, sus campos de lava y las vistas del Teide.
Tenerife Noir reúne a autores destacados
La presencia de David Uclés forma parte de la programación del festival Tenerife Noir, un evento que cada año reúne en la Isla a escritores, cineastas y especialistas del género negro para participar en encuentros con lectores, presentaciones y debates.
Tras su intervención en Santa Cruz de Tenerife, el escritor ha aprovechado su estancia para conocer algunos de los paisajes más representativos de Tenerife, entre ellos el entorno del Teide, que ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales.
La publicación no ha tardado en recibir comentarios de usuarios que celebran que el autor se encuentre en la Isla, reforzando la imagen de Tenerife como un destino donde, como escribió el propio Uclés, “todos los paisajes posibles caben en una sola isla”.