David Uclés, el escritor de moda, en Tenerife: “Panza de burro, de Andrea Abreu, me maravilló”

David Uclés, uno de los escritores del momento, considera que su polémica con Arturo Pérez Reverte ya ha “prescrito” tras “más de un mes” de la misma. El autor reconoció que le “inquieta” el presente, mientras le cuesta ver el futuro con cierto optimismo.
Uclés, uno de los grandes invitados de la nueva edición del Festival Tenerife Noir, reconoció que con La península de las casas vacías “nunca” fue su intención “mostrar el absurdo de la situación, sino plasmar más la imagen que podía captar un fotógrafo y no un escritor”.
“Me inquieta el presente, estamos en una situación en la que vemos cómo democracias occidentales tienen visos de dictaduras, como en Estados Unidos”, recalcó.
Ademas, indicó que es un escritor que “al haber escrito sobre la Guerra Civil” entiende que se le pregunte por ello: “No me metí a escritor para estar tranquilo. Si no, me habría metido en un monasterio. Yo disfruto del contacto con los lectores. ¿Vivo más tranquilo así? Sí”.
Recordó, además, que “hace dos años” indicó que no le extrañaría que pudiera vivirse otro conflicto civil en España: “En aquel momento hubo revuelo y creo que ahora habría menos, la verdad”.
“Nos estamos individualizando, en el pasado, creo, logramos unirnos para parar grandes males. Eso me da miedo”, recalcó: “Hay mucho miedo a mojarse, a hablar”.
Además, reconoció que le “maravilló” Panza de burro de Andrea Abreu: “Dejé reposarlo, lo quería leer en ese momento, y, la verdad, me maravilló”.