La DGT avisa: el error que comete el 36% de los padres con las sillitas del coche

La seguridad de los más pequeños en el coche no admite errores, pero los datos son preocupantes. Según el último informe de la Dirección General de Tráfico (DGT), un 36% de las sillitas del coche para niños se utilizan de forma incorrecta. Este dato, extraído del glosario “de la A a la Z” publicado recientemente por Tráfico, pone en guardia a miles de familias sobre la importancia de la normativa sillitas infantiles DGT.
El fin de las sillas del coche con normativa R44
Uno de los puntos clave que [cambia las reglas] este año es la comercialización. Desde septiembre de 2024, solo es legal vender e importar dispositivos homologados bajo la normativa R129 (i-Size). Si tienes una silla antigua (R44), puedes seguir usándola, pero la DGT advierte que ya están fuera del mercado. Las nuevas sillas i-Size son más seguras porque se basan en la altura del niño y no solo en el peso, además de superar pruebas de choque lateral mucho más estrictas.
¿Por qué nunca deberías comprar una silla de segunda mano?
Es un error común intentar ahorrar en este dispositivo, pero los expertos de AESVi (Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil) son tajantes: el 90% de las sillas vendidas en portales de segunda mano no cumplen la normativa.
Además del desgaste invisible de los materiales, las sillitas tienen fecha de caducidad. El plástico se degrada con el calor y el tiempo, perdiendo su capacidad de absorción en caso de impacto. “Heredar una silla es poner en riesgo la vida del menor”, señalan desde Tráfico.
Errores críticos que detecta la DGT
En las campañas de vigilancia, la Guardia Civil sigue detectando cientos de menores sin el Sistema de Retención Infantil (SRI) o con errores graves de instalación:
- Sentido de la marcha: La recomendación es viajar a contramarcha el mayor tiempo posible. En caso de colisión frontal, la protección es un 90% mayor.
- El tercer punto del ISOFIX: Muchos usuarios olvidan el Top Tether o la pata de apoyo, lo que invalida la seguridad del anclaje.
- Accesorios no homologados: Cuidado con los “cojines” o dispositivos que separan la silla del asiento; no están testados y pueden provocar que el sistema falle.
¿Cuándo pueden dejar de usar silla?
La ley es clara: hasta que el menor no supere los 135 cm de altura, es obligatorio el uso de un SRI. Aunque a partir de esa medida se puede usar el cinturón del propio vehículo, los expertos recomiendan seguir usando elevadores con respaldo hasta los 150 cm para asegurar que la banda del cinturón pase por la clavícula y no por el cuello.
La seguridad vial infantil ha dado un giro radical en la última década. Estar al día con la normativa sillitas infantiles DGT no es solo una cuestión de evitar multas, sino de garantizar que, en caso de accidente, la tecnología salve la vida de los que más queremos.