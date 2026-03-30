La Cueva de Bencomo, yacimiento guanche, en peligro: “Años de promesas y el abandono persiste”

La portavoz del comité local de Nueva Canarias – Bloque Canarista (NC-BC) en La Orotava, Naike Ramos Benítez, ha exigido soluciones “reales, urgentes y definitivas” para garantizar la protección y puesta en valor de la Cueva de Bencomo, tras constatar que, pese a los anuncios realizados en los últimos años por parte del Cabildo de Tenerife (CC-PP) y del Ayuntamiento de La Orotava (CC), la situación de abandono del enclave persiste.
Ramos recordó que la Cueva del Mencey Bencomo, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), constituye uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de Tenerife y un espacio simbólico vinculado a la memoria histórica del pueblo guanche. “No estamos hablando de una simple cueva, sino de un lugar que forma parte de nuestra identidad colectiva y de nuestra historia como pueblo”, señaló.
Desde NC-BC denuncian que, después de las actuaciones arqueológicas realizadas en 2018 y de los compromisos públicos posteriores, no se han materializado medidas efectivas de protección, adquisición pública del terreno ni proyectos concretos de musealización o centro de interpretación que permitan dignificar el espacio y abrirlo a la ciudadanía en condiciones adecuadas.
“Han pasado años de anuncios, titulares y promesas, pero la realidad es que la Cueva del Mencey Bencomo sigue sin la protección y la puesta en valor que merece. No podemos permitir que nuestro patrimonio arqueológico continúe deteriorándose por la inacción administrativa”, afirmó la portavoz canarista.
NC-BC considera imprescindible que las administraciones competentes actúen de manera inmediata, culminando el proceso de adquisición pública de la finca donde se ubica el yacimiento y garantizando su titularidad pública como paso previo a cualquier intervención definitiva. Asimismo, reclama la redacción y ejecución de un proyecto integral de conservación y puesta en valor que incluya la creación de un espacio interpretativo para divulgar la historia y el legado de nuestros antepasados, así como la incorporación efectiva del enclave a una estrategia insular y municipal de protección del patrimonio arqueológico que asegure su preservación y dignificación a largo plazo.
Para Naike Ramos, “proteger la Cueva de Bencomo no es una cuestión partidista, es una responsabilidad institucional y un compromiso con nuestra historia, nuestra cultura, identidad y con las generaciones futuras”.
Desde Nueva Canarias – Bloque Canarista (NC-BC) en La Orotava insisten en que el patrimonio arqueológico canario no puede seguir relegado a un segundo plano y advierten de que continuarán llevando esta reivindicación a los órganos municipales e insulares hasta que se adopten medidas concretas.
“Defender nuestro patrimonio es defender quiénes somos. La Cueva de Bencomo no puede seguir esperando”, concluyó Ramos.