El director canario David Olivera conquista Los Ángeles con ‘Cincuenta’ y un lleno absoluto

El documental ‘Cincuenta’, dirigido por el canario David Olivera, se presentó el pasado 12 de marzo en el Instituto Cervantes de Los Ángeles (Estados Unidos) con un lleno absoluto que confirmó el interés y la conexión inmediata de la obra con el público.
La proyección desbordó todas las previsiones, ya que la sala principal (con aforo para 40 personas) se quedó pequeña, lo que obligó a la organización a habilitar un espacio adicional para otras 25 personas. Un hecho poco habitual que demuestra la expectación que está generando este documental.
El acto estuvo conducido por Gonzalo del Puerto Gil, responsable de eventos culturales del centro, quien contextualizó la obra y puso en valor tanto su alcance como la trayectoria de su director.
Por su parte, David Olivera dirigió unas palabras de agradecimiento al público y al equipo que ha hecho posible el proyecto, señalando que “ver la sala llena en una ciudad como Los Ángeles es algo que emociona profundamente y confirma que la historia conecta más allá de cualquier frontera”. Asimismo, añadió que “‘Cincuenta’ nace de una necesidad muy personal de reflexionar sobre el paso del tiempo y la identidad, pero siempre con la intención de que otras personas puedan verse reflejadas”.
Entre los asistentes se encontraban el productor asociado, Paulo Martínez Medeles, así como varios protagonistas del documental como Lara Olivera y Ariel Roncoli.
Durante la presentación, Olivera estuvo arropado también por el director del Instituto Cervantes de Los Ángeles, Javier Muñoz-Basols, cuya presencia subrayó la importancia cultural del evento. En este contexto, Olivera destacó que “el apoyo de instituciones como el Cervantes es fundamental para que proyectos independientes puedan tener visibilidad internacional”.
Tras la proyección, el público participó en un animado coloquio con el director, en el que se abordaron temas como el proceso creativo o las reflexiones que evoca el documental, generando un diálogo enriquecedor. En este sentido, el director de ‘Cincuenta’ comentó durante este intercambio que “el verdadero sentido de la película se completa cuando el público la interpreta y la hace suya”.
Como es tradición en el Instituto Cervantes, David Olivera firmó un póster oficial de ‘Cincuenta’, que pasará a formar parte del archivo de la institución, dejando huella del paso del documental por este emblemático espacio cultural.
Tras el exitoso estreno en Los Ángeles, ‘Cincuenta’ inicia ahora una nueva etapa con su participación en diversos festivales nacionales e internacionales, con el objetivo de ampliar su alcance y continuar conectando con públicos de diferentes contextos a través de una propuesta íntima, reflexiva y profundamente humana.
Sinopsis de ‘Cincuenta’
El primer largometraje como director del fotógrafo y cineasta David Olivera, ‘Cincuenta’, es una obra profundamente personal que combina viaje, autorreflexión y memoria.
A lo largo de 50 días de recorrido por Norteamérica, Olivera emprende dos travesías paralelas: una física, atravesando paisajes vastos y silenciosos; y otra emocional, orientada a reencontrarse con las preguntas esenciales que lo han acompañado al llegar a los cincuenta años.
El documental, que cuenta con la colaboración de Juan Carlos Fresnadillo (director de ‘Intacto’- película ganadora de dos Goyas- y ‘Damsel’) como productor ejecutivo, está coprotagonizado por Tony González (también director de producción), quien acompaña a David Olivera durante los 50 días de viaje, haciendo de ‘Cincuenta’ una historia de amistad profunda: la de dos personas que se conocen lo suficiente como para permitirse ser vulnerables una al lado de la otra.
En este trabajo, el director comparte momentos con personas decisivas en su vida, figuras que han marcado su trayectoria y que actúan como espejos capaces de devolverle quién fue, quién es y quién podría ser. Entre carreteras interminables, amaneceres nómadas y conversaciones que abren puertas al pasado, Olivera utiliza sus cámaras analógicas como testigos silenciosos del proceso, capturando instantes fugaces que teme que la memoria no pueda retener. ‘Cincuenta’ traza así el mapa de una transformación posible: no busca un destino, sino un modo diferente de mirar aquello que siempre estuvo delante.
El documental también conecta de manera profunda con la historia personal y familiar del director. La emigración, tan presente en la identidad canaria, atraviesa el relato como un hilo que une generaciones. Viajar por Norteamérica se convierte, así, en un gesto simbólico de retorno y reconocimiento, un intento de comprender los movimientos que llevaron a sus ancestros y al propio Olivera a cruzar océanos en busca de algo nuevo.
‘Cincuenta’ es, finalmente, un autorretrato en movimiento: un hombre detrás de la cámara intentando enfocarse a sí mismo, explorando la identidad, la pertenencia, la amistad y la búsqueda de sentido en mitad del camino.
Sobre el director
Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1972, David Olivera es fotógrafo, director de fotografía y operador de cámara. Desarrolla su labor en largometrajes, documentales y programas de televisión a nivel nacional e internacional.
Es miembro activo de la Society of Camera Operators (Los Ángeles, EE. UU.) desde 2020.
Su carrera artística comenzó impulsada por una profunda pasión por la fotografía, que culminó con su primera exposición en 1992 en su isla natal, Tenerife. Desde entonces, ha presentado su obra en más de 70 exposiciones, tanto individuales como colectivas, en ciudades como Nueva York (EE. UU.), Gante (Bélgica), Utrecht (Países Bajos), Jalisco (México) y Barcelona (España). Sus piezas forman parte de colecciones privadas e instituciones prestigiosas como el TEA (Tenerife Espacio de las Artes) y la Fundación Cajacanarias.
Paralelamente a su trabajo fotográfico, ha desarrollado una sólida carrera en la industria audiovisual. Comenzó en 1995 como asistente de cámara en diversos largometrajes rodados en Canarias, ha desempeñado funciones como fotógrafo, foquista y operador de cámara. En el año 2000 asumió su primer proyecto comercial como Director de Fotografía, fotografiando desde entonces un largometraje, seis documentales, una veintena de cortometrajes y más de 150 piezas publicitarias, videoclips y creaciones audiovisuales.
Su compromiso con la expresión artística fue reconocido en 2010 con el prestigioso Premio Eva Fernández a la Creación Artística en Artes Plásticas, otorgado por el Cabildo de Tenerife por su impactante serie fotográfica ‘El Pueblo Olvidado’, que documenta los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia.
Como autor, David Olivera ha publicado cinco libros de arte: ‘San Borondón, la isla descubierta’ (2005), ‘Armadura de Tabaiba’ (2006), ‘Soldiers in the Shadow, David Olivera Diary’ (2009), ‘Madagascar 1906’ (2013) y ‘Cruzar Dakar’ (2016).
Con ‘Cincuenta’, se enfrenta a su primer largometraje como director, asumiendo un papel tanto delante como detrás de la cámara, en un proyecto que ha supuesto un verdadero reto personal y profesional.