Polémica por los Enanos de La Palma: el alcalde de Yepes envía una carta de disculpas: “Lamentamos este equívoco”

El alcalde de Yepes (Toledo), Tomás Manuel Arribas Ruiz, ha enviado una carta oficial al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para pedir disculpas por la polémica generada tras el uso de una imagen inspirada en la Danza de Los Enanos de La Palma durante el carnaval del municipio.
En el documento, que recoge El Time, el regidor reconoce el malestar causado y afirma que “lamentamos profundamente este equívoco”, asegurando que en ningún momento existió intención de ridiculizar una tradición tan representativa de la Isla.
La polémica surgió después de que se difundieran imágenes de una comparsa del Carnaval de Yepes cuyos disfraces recordaban a los conocidos Enanos de La Palma, uno de los símbolos culturales más reconocidos de las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves.
La polémica por el uso de los Enanos de La Palma
El caso generó críticas en La Palma al considerar que se estaba utilizando un elemento identitario de la Isla fuera de su contexto tradicional.
Tras conocerse las imágenes, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma expresó su preocupación por el uso de esta representación cultural y recordó el valor patrimonial que tiene la Danza de Los Enanos de La Palma dentro de las fiestas de la Bajada de la Virgen de las Nieves.
El consistorio palmero también anunció que estudiaba la situación a través de sus servicios jurídicos para valorar posibles acciones.
Yepes asegura que no hubo intención de ridiculizar la tradición
En la carta enviada al alcalde de Santa Cruz de La Palma, el regidor de Yepes explica que la iniciativa partió de la Gimnasia de Mantenimiento Municipal, un colectivo que realiza actividades con personas mayores y que desde hace años participa con una comparsa en el carnaval local.
El alcalde subraya que el grupo “en ningún caso ha pretendido ridiculizar, satirizar o menospreciar una fiesta tan singular y única como las Lustrales y la imagen vinculada de la Danza de los Enanos”.
Según señala, algunos miembros de la comparsa pudieron pensar que el uso de esa imagen podría causar daño moral o herir la sensibilidad del pueblo palmero, algo que —asegura— estaba “nada más lejos de su intención”.
El Ayuntamiento de Yepes pide disculpas al pueblo palmero
En el documento, firmado por Tomás Manuel Arribas Ruiz, el Ayuntamiento de Yepes reconoce el error y pide disculpas por la situación generada tanto en La Palma como en los medios de comunicación.
El alcalde explica además que Yepes también cuenta con tradiciones históricas y que comprende el valor que estas tienen para los territorios que las mantienen.
Por ello, en nombre del consistorio y del colectivo municipal que participó en el carnaval, afirma que “pedimos disculpas al pueblo de Santa Cruz de La Palma, a su cultura y tradiciones”.
Una de las tradiciones más emblemáticas de Canarias
La Danza de Los Enanos de La Palma es uno de los actos más conocidos de las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves, celebradas cada cinco años en Santa Cruz de La Palma.
Durante el espectáculo, los participantes realizan una transformación escénica que culmina con la aparición de los conocidos enanos, una imagen profundamente ligada al imaginario cultural de la Isla y del conjunto del Archipiélago.
La polémica generada por el Carnaval de Yepes ha vuelto a poner sobre la mesa la sensibilidad que existe en torno a esta tradición y la importancia que tiene para la identidad cultural palmera.