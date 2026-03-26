El tiempo en Canarias: rachas de viento muy fuertes y cielos que se despejan este jueves

La estabilidad atmosférica intenta ganar terreno, pero el viento fuerte sigue siendo el gran protagonista del el tiempo en Canarias para este jueves 26 de marzo. Según los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el archipiélago vivirá una jornada marcada por la persistencia de los alisios intensos, aunque con una notable mejoría en cuanto a la nubosidad en las vertientes sur de las islas de mayor relieve.
Viento muy fuerte
El fenómeno más destacado de la jornada es, sin duda, la intensidad del viento. Se prevé que sople de componente norte o nordeste con carácter moderado, pero con intervalos de fuerte en zonas estratégicas. La AEMET no descarta que se produzcan rachas muy fuertes de forma ocasional, especialmente en los extremos noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en las zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura.
Esta situación eólica tendrá un impacto directo en el estado del mar. En las aguas canarias se espera fuerza 4 a 5, llegando a alcanzar intervalos de fuerza 6 en canales entre islas. Esto provocará fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas que podrían oscilar entre 1 y 2 metros de altura, por lo que se recomienda precaución en las zonas de costa.
Previsión por islas: ¿Dónde lloverá hoy?
A pesar de que el viento no cesa, las nubes comenzarán a retirarse progresivamente. No obstante, el “panza de burro” y la retención de humedad en el norte seguirán dejando lluvias débiles y ocasionales, principalmente en las medianías.
Tenerife y Gran Canaria: Contrastes marcados
En Tenerife, el norte y noreste amanecerán con cielos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles. En el resto de la isla, el panorama será mucho más despejado, aunque por la tarde podrían crecer nubes de evolución en el sur. Un dato relevante es la posibilidad de heladas débiles en el Teide, mientras que en la capital, Santa Cruz de Tenerife, los termómetros alcanzarán los 22 grados.
Por su parte, Gran Canaria experimentará un ligero descenso de las temperaturas máximas en el norte. Las lluvias serán más probables en las medianías del norte, mientras que las vertientes este y oeste sufrirán las rachas de viento más intensas. En Las Palmas de Gran Canaria, la máxima se situará en los 21 grados.
Lanzarote y Fuerteventura
En las islas orientales, el cielo estará predominantemente nuboso por la mañana con baja probabilidad de lluvias escasas. A medida que avance la tarde, se irán abriendo claros, especialmente en el sur y este de ambas islas. El viento en el interior y en zonas como Jandía podría ser especialmente molesto.
La Palma, La Gomera y El Hierro
En las islas occidentales, la tónica será similar: nubes y probables lluvias débiles en el norte y este, con tendencia a despejar en el resto. En La Palma, se espera un ligero ascenso de las temperaturas en las cumbres, mientras que en El Hierro, el viento se dejará sentir con fuerza en El Pinar y en los extremos sur y oeste.
Temperaturas sin grandes cambios
En términos generales, el termómetro no experimentará variaciones drásticas. Las capitales provinciales mantendrán un ambiente agradable con mínimas de entre 17 y 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior en zonas expuestas al viento. Esta configuración meteorológica es típica de la transición de marzo, donde los alisios refuerzan su presencia antes de la llegada de una primavera más estable.
Para aquellos que planeen actividades al aire libre, el consejo principal es protegerse del viento y no confiarse en las zonas de cumbre de Tenerife, donde el frío residual sigue presente. El tiempo en Canarias continuará bajo este patrón al menos hasta el final de la semana, según los modelos actuales.