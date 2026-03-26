La borrasca Therese ‘ataca’ La Gomera tras provocar estragos en Tenerife

La borrasca Therese da sus últimos coletazos con precipitaciones localmente torrenciales, sobre todo en medianías y zonas altas del oeste, en las islas de Tenerife o La Gomera, tras una noche previa larga e intensa, en la zona Norte de Tenerife.
Las salas del 112 han registrado más de 2.200 incidentes desde que comenzara la borrasca hace una semana, un poquito más en la provincia oriental que en la de Santa Cruz de Tenerife, la mayor parte relacionadas con achiques de agua y obstáculos en las carreteras.
Entre la noche y la mañana de ayer se registraron casi 600 incidencias en el Norte Tenerife, con especial afección en Tacoronte, La Matanza, Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, y entre las principales consecuencias destacaron inundaciones y cortes en el suministro eléctrico.
Cuando la borrasca padecía darnos una tregua, regresó la inestabilidad y la rápida formación de nubosidad generaba a partir de las 12.30 horas chaparrones tormentosos entre Guancha hasta la Isla Baja, y en Teno. Así, en Tierra del Trigo (Los Silos) registró más de 70 litros por metro cuadrado, en El Palmar (Buenavista) 65, en Buenavista, 60 l/m2 en una hora, todos ellos con 20 minutos torrenciales, lo que provocó inundaciones en viviendas y restaurantes. En Santiago del Teide y Vilaflor también cayó agua, y varias rocas de grandes dimensiones cortaron el Camino San Roque.
Luego esta inestabilidad se trasladó a La Gomera donde se declaró la emergencia por fuertes lluvias e inundaciones en Valle Gran Rey y Alajeró.
Por su parte, en el Norte y el área metropolitana de Tenerife se intentaba recuperar la normalidad tras las terroríficas horas previas. En el Pris (Tacoronte), los vecinos, trabajadores municipales y de empresas contratadas se afanaban en achicar el caudal de agua, lodo y escombros que entraron en garajes y viviendas, o descendieron por las escaleras hasta las plantas bajas. Muchos perdieron vehículos, enseres, recuerdos, documentación y electrodomésticos.
El Ayuntamiento prorrogó el desalojo de 25 vecinos que se vieron obligados a abandonar tres edificios en el barrio, por riesgo estructural, a la espera de una nueva revisión técnica. Además, de las plantas de los tres edificios, más de una veintena de viviendas fueron afectadas por la entrada de agua y lodo.
Por su parte, en el Puerto de la Cruz se trabajó en solventar incidencias, las más llamativas en la plaza del Charco, donde muchos negocios amanecieron con un metro de agua. El martes se registraron hasta 60 litros en solo una hora. Mientras, La Orotava y Los Realejos sufrieron también las consecuencias de la borrasca con desprendimientos y daños en vías.
En La Matanza, la tormenta eléctrica afectó a varias torres de alta tensión, y entre las incidencias destacaron la caída de muros y ramas. En El Sauzal también hubo desprendimientos y varias inundaciones en garajes y viviendas.
Mientras, en Santa Cruz de Tenerife lo más destacado fue el derrumbe por la tarde de un muro en el caserío Los Naranjos Agrios, en la zona alta de Valleseco, causando daños en al menos siete vehículos. En la zona de Anaga, se llegaron ayer a superar los 167 l/m2, especialmente en Taganana. El tráfico en la zona estuvo condicionado por los derrumbes de taludes y la caída de piedras, una de ellas de gran tamaño en la TF-12. En La Laguna, se atendieron una decena de incidencias, con bajos de viviendas anegados, cortes de tráfico, desbordamiento de imbornales y desprendimientos en Vía de Ronda, en Bajamar, La Punta y Las Carboneras.
Entre las incidencias en las carreteras también destacó las kilométricas colas en la autopista TF-5, por el derrumbe de tierra sobre parte de un carril, a la altura de Los Naranjeros, en Tacoronte. Además se mantuvieron cerrados todos los accesos al Teide y a la punta de Teno.
El aeropuerto de Tenerife Norte operó ayer con normalidad, después de que en la tarde y noche del martes se desviaran 26 vuelos nacionales e internacionales al sur de la isla.
Durante la jornada Endesa trabajó en reparar una avería en la línea aérea de media tensión que afectó a miles de personas en diversas zonas entre Tacoronte y Santa Úrsula.
En La Palma, entre el martes y hasta el mediodía de ayer los acumulados superaban los 270 litros en Garafía, más de 240 en Puntagorda, el Roque de Los Muchachos y la Caldera. Se trabajó en solventar desprendimientos en la comarca Noroeste, por caída de piedras y tierra. Hubo cortes en la carretera LP-1 por la caída de un gran pino en el municipio de Garafía.
En El Hierro, las lluvias han provocado distintos desprendimientos de tierra y piedras en vías como la HI-4, HI-50 y HI-500, así como afecciones puntuales en infraestructuras. Entre las incidencias más relevantes, destaca el corte de la HI-50 en la entrada de Sabinosa.
Elevan la emergencia en La Gomera
La borrasca Therese dejó ayer fuertes precipitaciones que causaron importantes incidencias en la isla de La Gomera y que afectaron especialmente a los municipios de Valle Gran Rey y Alajeró, así como a zonas de medianías. El presidente insular, Casimiro Curbelo, calificó de “extraordinarias” las consecuencias de la borrasca Therese, que aisló por tierra al municipio de Valle Gran Rey durante la tarde, tras “unas lluvias torrenciales con más de veinte litros por hora y metro cuadrado” que complicaron la situación en Valle Gran Rey y Alajeró. Curbelo confió en retomar poco a poco la normalidad en la zona y agradeció especialmente la colaboración de la ciudadanía, los ayuntamientos implicados y el Gobierno de Canarias, así como de todos los recursos desplegados.
Conforme se fueron recrudeciendo los aguaceros, Emergencias envió tres mensajes del sistema de alerta a la población Es-Alert: primero a los vecinos de Valle Gran Rey, minutos después, ante el avance de los chubascos, a los habitantes de Alajeró, y finalmente a toda la población de la Isla.
Por la tarde, el Cabildo solicitó al Gobierno de Canarias la declaración del nivel 2 de emergencia, lo que permitió contar con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desplazó a la Isla a un total de 40 efectivos para ayudar a los recursos ya desplegados. Además, viajaron otros veinte efectivos y 10 vehículos de la Policía Canaria, 6 voluntarios y tres vehículos de Protección Civil que el Ayuntamiento de Arona puso a disposición del Cabildo de La Gomera, y efectivos de la Asociación para el Desarrollo de Actuaciones de Emergencias.
La decisión se adoptó tras las fuertes precipitaciones y acumulaciones que se alcanzaron, hasta 86 litros por metro cuadrado en 24 horas, lo que puso a la Isla en un escenario de riesgo. Según informó el Cabildo, el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) registró más de 100 incidencias desde las 14.00 horas. Entre otras cuestiones, la situación obligó a la suspensión de todas las líneas 1, 6 y 8 de GuaguaGomera que operan con Valle Gran Rey. Además, se procedió al corte del acceso a Valle Gran Rey por la GM-1 a la altura del túnel de Yorima, debido al riesgo de desprendimientos por las fuertes lluvias. Los niños y niñas que se encontraban en los centros escolares del municipio fueron trasladados a sus hogares bajo la garantía de medidas de seguridad y precaución necesarias.
Con el fin de evitar los desplazamientos de la comunidad educativa, ayer se suspendió la actividad lectiva presencial para los turnos de tarde y de noche. Para la jornada completa de hoy, jueves, 26 de marzo se mantiene la suspensión de la actividad lectiva, con el fin de evitar desplazamientos por el territorio insular debido al riesgo por desprendimientos y la presencia de material en las vías de la Isla.
Debido al cierre de la GM-1 a su paso por Valle Gran Rey, la operativa de Fred. Olsen Express en la línea marítima interior de La Gomera sufrió modificaciones importantes. La compañía retrasó la salida del Benchi Express desde San Sebastián hasta las 17.45 para asegurar que los pasajeros que viajaban desde Tenerife por mar pudieran completar su trayecto a pesar del cierre de las carreteras.
Para mitigar las molestias, la Autoridad Portuaria habilitó una explanada específica en el puerto de San Sebastián, permitiendo que los usuarios afectados estacionaran sus vehículos de forma segura. Además, Fred. Olsen Express reforzó la conexión con viajes extraordinarios directos entre ambos puntos: se programó una salida adicional desde Valle Gran Rey a las 20.00 y un último trayecto de regreso desde San Sebastián a las 21.45.
Para hoy, y tras coordinarse con el Cabildo de La Gomera, se ha establecido una operativa especial con el fin de facilitar el traslado de grupos que necesitan enlazar con vuelos en Tenerife. Por este motivo, se adelanta la primera salida desde Valle Gran Rey a las 05.15, garantizando así la conexión con el ferry de las 07.00 rumbo a Los Cristianos.