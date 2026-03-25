Incidencias por el derrumbe en Valleseco: un desalojo, siete coches afectados y el tráfico cortado

El paso de la borrasca Therese ha provocado graves daños materiales en la zona alta de Valleseco. El colapso de un muro de contención en la Avenida Virgen del Valle ha afectado a siete vehículos y ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad de los vecinos.
Desalojo preventivo y daños materiales
Tras la evaluación técnica de los arquitectos municipales, se ha procedido al desalojo preventivo de una vivienda. Los residentes han sido trasladados a un recurso alojativo de familiares mientras se determina la estabilidad del terreno.
En cuanto a los daños materiales:
- Vehículos: De los siete coches afectados, cuatro ya han sido retirados de la zona.
- Retirada pendiente: Tres vehículos permanecen en el lugar a la espera de que mañana se proceda a la retirada del alumbrado público, una maniobra necesaria para que los Bomberos de Tenerife puedan continuar trabajando con seguridad.
Afectación grave al transporte y la movilidad
El incidente tendrá un impacto prolongado en la rutina del barrio. El Ayuntamiento ha confirmado que se está trabajando para permitir la salida de los vehículos que han quedado atrapados en el resto de la calle, pero el acceso principal quedará restringido.
La movilidad pública es la más perjudicada, en concreto, la Línea 917 de Titsa no podrá completar su recorrido habitual hasta Las Cuevas. La guagua deberá realizar el giro en La Quebrada. Se estima que esta situación se mantendrá durante varias semanas hasta que la zona sea totalmente segura.