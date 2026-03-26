El Cabildo de Tenerife ha iniciado este jueves, 26 de marzo, una desescalada en las restricciones que afectaban a los espacios naturales de Tenerife. Tras la desactivación del Plan de Emergencias Insular (PEIN) y la mejoría de las condiciones meteorológicas que trajo consigo la borrasca Therese, la corporación insular ha autorizado la apertura progresiva de infraestructuras de uso público.
Sin embargo, la normalidad no es total: la inestabilidad del terreno y un aviso especial de riesgo de desprendimientos del Gobierno de Canarias mantienen cerrados puntos críticos del monte.
¿Qué espacios naturales de Tenerife están abiertos?
La decisión, en vigor desde las 12:00 horas, responde a un análisis técnico del estado de los montes tras un episodio de lluvias intensas.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que esta fase permite avanzar hacia la normalidad con prudencia ante el inicio de la Semana Santa. “Priorizamos la seguridad en aquellos espacios que aún pueden presentar riesgos tras un episodio meteorológico muy intenso”, afirmó.
Actualmente, se autoriza el acceso a:
- Áreas recreativas: La mayoría vuelven a la actividad (con una excepción importante).
- Zonas de acampada y campamentos: Instalaciones como El Lagar y el Barranco de La Arena ya están operativas.
- Pistas de acceso: Se reabren los caminos forestales que conectan con infraestructuras abiertas.
Zonas prohibidas: el listado de cierres
Pese a la reapertura general, la seguridad obliga a mantener el precinto en áreas donde el suelo está saturado de agua. Los espacios naturales de Tenerife que no se pueden visitar son:
- Área recreativa Lagunetilla Chica: Sigue cerrada por daños.
- Campamento Madre del Agua: Acceso prohibido por riesgos técnicos.
- Red de pistas para actividades recreativas: No se permite el tránsito de bicicletas, caballos ni vehículos a motor.
- Senderos de alta montaña y barrancos: Especialmente aquellos con incidencias activas en la plataforma Tenerife ON.
La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, advirtió que los equipos siguen evaluando senderos y pistas: “Seguiremos revisando cada equipamiento para garantizar una reapertura segura y actualizaremos la información en tiempo real“.
Se mantiene la alerta por desprendimientos
La situación no solo depende del Cabildo. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activa la situación de alerta por riesgo de desprendimientos en las islas occidentales y Gran Canaria.
El paso de la borrasca Therese ha dejado el terreno extremadamente frágil tras registrarse más de 450 incidentes a través del 112, incluyendo caída de piedras, ramas y cortes de vías.
Aunque la emergencia por inundaciones ha finalizado en La Gomera y Gran Canaria, la inestabilidad residual de la borrasca obliga a mantener la prealerta por lluvias en Tenerife, La Palma y El Hierro.
Las autoridades advierten de que, aunque los chubascos han cesado, el peligro de deslices de tierra es mayor ahora que el suelo comienza a secarse y a moverse.
Precaución extrema en carreteras y senderos
Con el inicio de las vacaciones de Semana Santa y el aumento de la movilidad interior, Emergencias pide a la población evitar desplazamientos innecesarios por carreteras secundarias y de medianías.
Se recomienda:
- Evitar taludes: No estacionar ni refugiarse bajo acantilados o pendientes de más de 60 grados.
- Respetar la señalización: No saltarse los precintos en senderos de laderas escarpadas o barrancos encajados.
- Vigilancia en viviendas: Los residentes en casas cercanas a barrancos deben estar atentos a la aparición de grietas.
El acceso por carretera a los espacios naturales de Tenerife seguirá sujeto a la gestión de las administraciones competentes. Ante cualquier signo de inestabilidad o desprendimiento, se insta a la ciudadanía a llamar inmediatamente al 112.