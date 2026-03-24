Evacuación de emergencia en el barranco de Santos: seis personas y un perro atrapados por la crecida

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha ayudado este martes a salir del cauce del barranco de Santos a seis personas sin hogar, y el perro de una de ellas, ante el riesgo de que permaneciesen en el lugar.
Fuentes de la Policía Local han informado a EFE de que en este servicio colaboraron los bomberos del Consorcio de Tenerife.
Previamente el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife había informado de la activación del Plan Municipal de Emergencias en situación de alerta máxima ante las intensas lluvias registradas durante la mañana, que han provocado medio centenar de incidencias, desprendimientos en Anaga y Los Lavaderos.
En ese momento también informó de la puesta a salvo de tres personas que se encontraban en el Barranco de Santos.
Según informó el consistorio en una nota, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, con el apoyo de la Policía Local y la información de la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA) de Atención Social, rescataron a esas tres personas que, debido a la crecida del agua en el barranco Santos, quedaron aisladas y en peligro, si bien el Ayuntamiento señala que habían sido advertidas de este riesgo en los días previos a la materialización de la borrasca.