Ya es oficial: Fernando Clavijo anuncia la ampliación y reforma del Hospital del Sur de Tenerife y el aumento de servicios

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Sanidad del ejecutivo canario, Esther Monzón, se reunieron hoy, viernes, con los alcaldes de la zona básica de salud del sur de la isla, representantes de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife y del Círculo de Empresarios de la zona para informar de los avances alcanzados en la prestación asistencial del Hospital del Sur, una vez que ha salido a licitación la redacción del proyecto de ampliación y reforma del centro hospitalario.
El presidente y la consejera estuvieron acompañados por; el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, y el gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Óscar Díez, quienes explicaron los detalles del plan funcional previsto para la ampliación del centro hospitalario así como las acciones de mejora puestas en marcha en los dos últimos años.
Fernando Clavijo valoró que en estos dos años se ha dado un impulso importante a la cartera de servicios del Hospital del Sur con la incorporación de prestaciones que hasta ahora sólo se ofrecían en el Hospital de La Candelaria, como por ejemplo los cuidados paliativos y los tratamientos de quimioterapia, que han supuesto un antes y un después en la atención a los pacientes del área sur de la isla y, en especial, a los oncológicos.
En este sentido, añadió que se ha cumplido también con el compromiso de licitar la redacción del proyecto para la ampliación, con un presupuesto de más de un millón de euros, para la primera de las cuatro fases que implica la ampliación, que en su totalidad supondrá una inversión de más de cuarenta millones de euros. “Sólo en lo que supone la primera fase, el centro hospitalario dispondrá de 25.596 metros cuadrados más con sus respectivos servicios y prestaciones”, especificó.
La consejera Esther Monzón detalló que la licitación para redactar el proyecto tiene una duración de 10 meses y que el objetivo es avanzar en el crecimiento estructural de esta infraestructura sanitaria fundamental para el sur de Tenerife. Con la primera fase no sólo se aumentará la cartera de servicios del Hospital con avances importantes para el área quirúrgica sino que se establecerá las interconexiones de todos los módulos edificatorios.
La presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, recordó que la sanidad es una de las grandes prioridades de esta isla. “Pero he decir y hoy se vuelve a constatar que el Gobierno no ha parado de trabajar con el objetivo claro de ofrecer a la población del sur de Tenerife la sanidad pública adecuada. Somos conscientes de que la atención sanitaria siempre puede mejorar, pero también es justo reconocer el extraordinario trabajo de los profesionales que sostienen cada día un sistema con altos niveles de calidad”
Para Dávila, el esfuerzo conjunto realizado durante esta legislatura hace que el Hospital del Sur “esté registrando avances claros y medibles, con nuevos servicios, más recursos humanos, mayor actividad asistencial y una hoja de ruta definida para su ampliación. Son pasos firmes que demuestran que el hospital es una infraestructura sanitaria viva, en crecimiento y cada vez con mayor capacidad para atender a la población del sur de la isla”.
Servicios de la primera fase de ampliación
Durante el encuentro, el director del SCS, Adasat Goya, precisó que el proyecto de ampliación se basará en el plan funcional previsto que contempla para la primera fase de ampliación una serie de actuaciones como son la finalización de los dos módulos que se encuentran actualmente en estructura únicamente y la reforma y ampliación de un tercero, lo que permitirá, en su conjunto, la creación de nuevas unidades asistenciales.
De este modo, uno de los módulos, que discurrirá en tres plantas acogerá las nuevas Urgencias y el servicio de Diagnóstico por Imagen además de un área de almacén y espacios de instalaciones centrales, así como el área de acceso, admisión y atención al usuario, consultas externas y un área de pruebas funcionales, rehabilitación, docencia, formación continuada y cafetería.
El segundo módulo constará de cuatro plantas y acogerá los laboratorios, el área de Extracciones y Banco de Sangre, el área de despertar postquirúrgico, la Unidad de Medicina Intensiva, Unidad de Hemodinámica, área de Reanimación y Hospitalización; la ampliación y reforma del bloque quirúrgico, y la expansión de áreas clave como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen.
Además, contempla la reforma y ampliación de un tercer módulo que se destinará a bloque quirúrgico y área de Recuperación.
Incremento de los servicios del Hospital del Sur
El gerente del centro hospitalario, Óscar Díez, explicó que paralelamente se ha reforzado, en estos dos últimos años, la cartera de servicios del Hospital del Sur con nuevas prestaciones como la Unidad de Cuidados Paliativos, con área de consultas, de hospitalización y con atención domiciliaria que ya ha atendido a 187 pacientes y una unidad de Atención Temprana destinada a niños de cero a seis años de la zona sur de la isla diagnosticados de trastornos del desarrollo, de los que más de un centenar se han beneficiado ya de este nuevo recurso.
Además, indicó que se han puesto en marcha nuevas técnicas para el cáncer de vejiga y de mama y se ha creado un Hospital de Día de Oncología, que era una demanda histórica de los pacientes de la zona básica de salud y que ha atendido ya a 317 pacientes oncológicos, lo que supone una mejora sustancial de su calidad de vida, al no tener que trasladarse al Hospital de La Candelaria para recibir tratamientos de quimioterapia entre otros.
Por otra parte, se ha creado otros servicios centrales básicos para el desarrollo y funcionamiento del hospital como el Laboratorio y el servicio de Farmacia Hospitalaria. Igualmente se ha reforzado su capacidad diagnóstica con nuevo escáner que evita los traslados de pacientes al Hospital de La Candelaria para este tipo de pruebas y de tratamientos.
También se ha puesto en marcha nuevas pruebas funcionales renales y de cardiología y nuevas consultas de las especialidades de Medicina Preventiva; Nutrición Clínica, Neurocirugía; de preanestesia, de Unidad del Dolor y de Oncología Radioterápica.
El centro hospitalario cuenta además con los servicios de cirugía mayor ambulatoria, rehabilitación, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y hospitalización para pacientes que precisen ingreso hospitalario, servicio de Urgencias y un área de consultas externas para dieciocho especialidades médicas y quirúrgicas.
4.500 intervenciones quirúrgicas, un cien por cien más en los dos últimos años
En estos dos años y medio, el Hospital del Sur ha incrementado su plantilla un quince por ciento y en ese período ha logrado aumentar su capacidad quirúrgica en un cien por cien, realizando, en 2025, un total de 4.495 intervenciones quirúrgicas. Igualmente la actividad de consultas, que el año pasado registró un total de 63.487 consultas atendidas aumentó un catorce por ciento.
Además, los profesionales realizaron un total de 145.744 pruebas funcionales y radiológicas para el diagnóstico y seguimiento de patologías de la población del sur de Tenerife. En este sentido, cabe destacar el incremento del 30 por ciento en las pruebas radiológicas y del cien por cien en las de endoscopias y más del cincuenta por ciento en las de las especialidades de Neumología y Oftalmología. Asimismo, asistieron 63.761 casos urgentes y administraron 6.498 tratamientos en los distintos hospitales de día.