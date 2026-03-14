Santa Cruz de Tenerife tiene una cita ineludible este fin de semana para los paladares más exigentes. El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) ha inaugurado este sábado la sexta edición del Cheese&More Lovers Fest, un festival gastronómico que ya se ha convertido en un referente y que ofrece una experiencia completa con entrada gratuita.
Showcookings y catas de primer nivel
El gran protagonista es, sin duda, el queso canario. El festival busca poner en valor la “excelente calidad” de nuestras producciones de proximidad a través de un programa que incluye showcookings, vibrantes batallas gastronómicas y catas maridadas con los mejores vinos locales.
Entre los nombres destacados de esta edición se encuentra el chef Pedro Nel, responsable del restaurante Izakaya LO, quien compartirá sus secretos culinarios con los asistentes. Además, el equipo de la pastelería FreeHeart será el encargado de diseñar tablas de quesos exclusivas para maridar con caldos del Archipiélago.
Mucho más que gastronomía: ocio y familia
El Cheese&More Lovers Fest no es solo para expertos. El evento ha sido diseñado como una jornada de ocio integral que incluye:
- Espacio DJ: Para disfrutar del mejor ambiente musical mientras degustas los productos.
- Zona Infantil: Talleres y actividades pensadas específicamente para los más pequeños.
- Market de Producto Local: Un mercado con marcas canarias de renombre como Zulay, Varguita Cheesecake, Plátano Loco o Rompiendo Moldes.
Continúa este domingo
Si no has podido acercarte hoy, aún tienes oportunidad. El festival continuará durante toda la jornada de mañana domingo, 15 de marzo, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de descubrir y adquirir producciones agroalimentarias únicas de todas las islas.
El evento cuenta con el firme respaldo de GMR Canarias y la colaboración de instituciones como la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz y Turismo de Tenerife, consolidando a la capital como un hub gastronómico de primer orden.