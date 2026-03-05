Craig David aterriza en Tenerife: llega el R&B NATION, el festival que marcará un antes y un después en el Palmetum

El próximo 9 de mayo de 2026, el Anexo Palmetum de Tenerife acogerá la primera edición de R&B NATION, un gran evento musical producido por Grupo Puzzle que reunirá a un referente internacional y talentos locales en una noche única para los amantes del R&B.
El cartel estará encabezado por el artista británico Craig David, quien llegará a la Isla con su reconocido espectáculo TS5, un formato que fusiona DJ set, voces en directo y los grandes éxitos de su carrera en una experiencia dinámica y cercana con el público.
La programación se completa con la participación de Deejay Dario, DJ Dreemz y Dailos MB, quien presentará un showcase especial, consolidando una propuesta que combina talento internacional y escena local en un mismo escenario.
Cabe destacar especialmente a Deejay Dario, uno de los grandes referentes de la escena urbana en las Islas y uno de los DJs más influyentes del panorama actual. Su trayectoria, carisma y conexión con el público lo han convertido en un nombre imprescindible en los principales eventos y festivales, siendo considerado uno de los máximos exponentes del movimiento en el Archipiélago.
R&B NATION nace como un festival que apuesta por el R&B en todas sus vertientes, con el objetivo de consolidar un espacio de referencia para este género. Más que un concierto, se trata de una experiencia musical que conecta artistas y público a través de eventos de alto nivel, poniendo en valor la cultura.
Las entradas están disponibles a través de la plataforma oficial FOURVENUES.
El evento cuenta con el apoyo de Gobierno de Canarias, IDEO, Hotel Mencey, ORVECAME y Servatur, entre otros colaboradores, que se suman a esta iniciativa destinada a impulsar la oferta cultural y musical del Archipiélago.