¿Qué pasará con la nariz original del Muñeco de Nieve de Santa Cruz? El Ayuntamiento anuncia el futuro del bloque de 80 kilos

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha llevado a cabo la rehabilitación de la escultura del Muñeco de Nieve, reponiendo la nariz de la figura que está instalada en la rotonda de la plaza de Las Nieves, en la avenida de Los Majuelos. Esta intervención se ha tramitado a través del distrito Suroeste, con la asistencia técnica del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) y la arquitecta técnica de soporte a los distritos.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, celebra que se hay podido rehabilitar esta escultura “que forma parte ya del acervo cultural de los chicharreros, y más específicamente de los vecinos y vecinas del Suoreste”. El alcalde agradece tanto al distrito como al OAC “la predisposición para poder acometer la rehabilitación de este elemento escultórico”.
Por su parte, Javier Rivero, concejal del distrito, detalla que “el Ayuntamiento ha procedido a la instalación del elemento que se desprendió hace unos meses, y que ha sido fabricado por la empresa Soldavi Metal, que se ha fabricado replicando la nariz original”.
El edil recuerda que “fue en el pasado mes de octubre cuando se produjo la caída de la original de esta estructura fabricada de hierro y hormigón armado, que alcanzaba un peso total de 80 kilos”.
“Por este motivo -argumenta Rivero-, se decidió optar por la fabricación de una nueva nariz en material más ligero, por lo que ahora su peso ronda los 10 kilos, aproximadamente” y pone en valor que “esta fabricación fue aprobada por el escultor de la obra original, el artista checo Jirí Georg Dokoupil, quien realizó esta escultura a comienzos de 1990”.
El concejal avanza que “después de unas tres décadas se llevará a cabo la primera restauración completa de la escultura, una obra incluida en el proyecto de rehabilitación peatonal de la avenida de Los Majuelos, donde tendrá una especial relevancia esta escultura”.
El destino de la nariz original del Muñeco de Nieve
Por su parte, Santiago Díaz Mejías, concejal de Cultura del Consistorio capitalino, entiende que “desde el OAC nos hemos puesto al servicio del distrito Suroeste para llevar a cabo, desde el punto de vista técnico y artístico esta restauración” y añade que “por lo que se ha querido ser meticuloso en que finalmente esta réplica respondiera de la manera más fiel posible al original creado por el artista checo”.
Para finalizar, el edil del distrito Suroeste avanza que “la nariz original será almacenada en la nave municipal de Patrimonio Municipal para incorporarla en el entorno de la escultura a través de la futura obra de remodelación de la avenida de Los Majuelos, actualmente el procedimiento de redacción del proyecto, donde precisamente está contemplada una actuación de restauración total de esta escultura”.