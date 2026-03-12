Un “giro radical” para el cine en Canarias: grandes estrellas aterrizan en El Hierro para su próxima película

El sector audiovisual en las Islas Canarias vive un giro radical. La isla de El Hierro se consolida como el nuevo epicentro del cine internacional tras confirmarse que grandes figuras de la industria aterrizarán en territorio herreño para el rodaje de ‘Acoso’, la nueva apuesta cinematográfica del director y actor Joel Angelino.
Este anuncio, realizado por el consejero de Cultura del Cabildo de El Hierro, Rubén Armiche, marca un antes y un después en la estrategia de captación de producciones de la isla. No se trata de un rodaje aislado: es la confirmación de El Hierro como un plató natural de primer nivel.
Estrellas internacionales en escenarios herreños
El largometraje contará con un reparto de auténtico lujo. La reconocida actriz cubana Mirtha Ibarra se une a un proyecto que también otorga un papel protagonista a la actriz herreña Águeda Lima. Esta combinación de veteranía internacional y talento local es una de las claves de una producción que promete dar mucho que hablar.
El equipo técnico no se queda atrás. Con un guion firmado por Amílcar Salatti y la dirección de fotografía de Ernesto Granado, ‘Acoso’ nace con la ambición de las grandes producciones, pero manteniendo la esencia y el magnetismo de los paisajes de la Isla del Meridiano.
El Hierro: Mucho más que un escaparate
“El Hierro se vende solo”, afirmó con rotundidad Rubén Armiche durante la presentación de los proyectos. El consejero subrayó que la isla es, en la práctica, un plató cinematográfico que ofrece diversidad de localizaciones y una logística facilitadora que ha cautivado a los productores tras su reciente paso por el Festival de Málaga.
Pero las noticias no terminan con Joel Angelino. El histórico cineasta canario Santiago Ríos, figura clave del cine en las islas y codirector de la mítica Guarapo, también ha elegido El Hierro para su próximo cortometraje. Aunque los detalles se mantienen bajo estricta reserva, se ha confirmado que la isla tendrá un papel protagonista en la narrativa visual de Ríos.
Impacto económico y talento de la tierra
Este auge cinematográfico no solo posiciona a la isla en el mapa cultural, sino que genera un impulso económico directo. La productora ha confirmado que se realizarán procesos de reparto y figuración local, permitiendo que los residentes de El Hierro formen parte activa de la industria, tanto delante como detrás de las cámaras.
Con este movimiento, el Cabildo de El Hierro demuestra que su apuesta por la cultura es, además, un motor generador de oportunidades y un escaparate inmejorable para el turismo de calidad.