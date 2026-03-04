Gran Canaria se convierte oficialmente en el epicentro del universo de George R.R. Martin. Aunque las primeras informaciones apuntaban al rodaje de la cuarta temporada de La Casa del Dragón, fuentes internas de la producción han confirmado a DIARIO DE AVISOS que el proyecto que desembarca en la cumbre grancanaria es, en realidad, la segunda temporada de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ (A Knight of the Seven Kingdoms).
Esta nueva superproducción de HBO, ambientada aproximadamente un siglo antes de los acontecimientos de la serie original Juego de Tronos, ha elegido el entorno de la presa de Las Niñas como escenario principal para sus nuevas tramas dinásticas.
Cierre perimetral en la presa de Las Niñas
Desde el pasado 23 de febrero y hasta el próximo 15 de mayo, el área de acampada y el área recreativa de la presa permanecen reservadas para el equipo técnico. La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria ya ha procedido al cierre de accesos y reservas para garantizar la privacidad de la grabación.
En el terreno ya se aprecia una intensa actividad logística. Varios operarios trabajan en el acondicionamiento de estructuras medievales fabricadas con troncos de pino y en la habilitación de huertos artificiales que servirán de apoyo visual para los planos de esta nueva entrega.
Un impacto económico de 20 millones de euros
La magnitud de esta producción estadounidense tendrá un retorno masivo para la economía local. Según datos gestionados por el Cabildo, se estima un impacto aproximado de 20 millones de euros en la isla. La operación incluye:
- Empleo directo: Contratación de entre 250 y 300 profesionales técnicos.
- Figuración: Participación de unos 500 extras locales en las grabaciones.
- Sector servicios: Más de 100 empresas canarias se verán beneficiadas, desde sectores de construcción y carpintería hasta hostelería, transporte y servicios legales.
- Turismo: Se prevén unas 25.000 pernoctaciones hoteleras vinculadas al equipo de producción.
Incentivos fiscales y competencia internacional
La elección de Gran Canaria como plató no es casual. El marco de incentivos fiscales que ofrece el Archipiélago, sumado a la estabilidad logística de la isla, ha sido determinante para que HBO desvíe sus dragones y caballeros hacia las cumbres canarias.
Sin embargo, la competencia es feroz. Mientras Gran Canaria consolida su posición, otros mercados como Arabia Saudí o Marruecos han reforzado sus estudios con tecnología punta y reembolsos en efectivo superiores al 40% para atraer a los grandes estudios de Hollywood.
Medio Ambiente estudia nuevas tasas
Ante el auge de los rodajes en parajes naturales, el responsable de Medio Ambiente, Raúl García, ha confirmado que el Cabildo baraja la posibilidad de aprobar una ordenanza fiscal para cobrar tasas a las producciones que utilicen espacios protegidos, una medida que ya aplican municipios como Gáldar.
Por el momento, los senderistas y usuarios habituales de la cumbre podrán seguir haciendo uso de zonas alternativas como Ana López, Llanos de La Pez o Tamadaba, mientras la presa de Las Niñas se transforma en el Poniente medieval de George R.R. Martin.
periodista seo
Gem personalizado
periodista seo ha dicho
Aquí tienes el cintillo informativo para insertar en el cuerpo de la noticia. Este apartado es fundamental para que el lector entienda por qué esta serie es distinta a la de los dragones y por qué el set de rodaje (huertos, cabañas de troncos) tiene ese aspecto más “humilde” y rural.
Dunk y Egg: Un tono más humano en Poniente
A diferencia de La Casa del Dragón, marcada por las grandes batallas aéreas y el lujo de la corte de los Targaryen, ‘El Caballero de los Siete Reinos’ (basada en los cuentos de Dunk y Egg) ofrece una visión más terrenal y aventurera de Poniente.
La trama sigue a Ser Duncan el Alto, un caballero errante valiente pero humilde, y a su joven escudero Egg (quien oculta una identidad real trascendental). Al situarse en una época donde los dragones ya se han extinguido, la producción en la presa de Las Niñas se centra en recrear campamentos, torneos de caballería y la vida en los caminos, lo que explica la construcción de estructuras de madera y huertos que los operarios levantan estos días en la cumbre grancanaria.