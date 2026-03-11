El Gobierno regional declara nulas las elecciones del fútbol canario convocadas en enero

La Dirección General de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias ha declarado nula de pleno derecho la convocatoria de elecciones realizada el 12 de enero de 2026 para renovar la Asamblea General y la presidencia de las federaciones interinsulares de fútbol de Tenerife y Las Palmas, así como la Asamblea de la Federación Canaria de Fútbol.
La resolución, firmada el 10 de marzo, estima la impugnación presentada por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, que solicitó la anulación del proceso electoral al considerar que la convocatoria vulneraba el reparto de competencias establecido en los estatutos federativos.
El proceso electoral queda anulado
El documento administrativo concluye que la convocatoria impulsada por la Federación Canaria de Fútbol incurre en causas de nulidad previstas en la legislación administrativa, al no respetar la distribución competencial recogida en el artículo 69 de los Estatutos de la Federación Canaria de Fútbol.
Por este motivo, el Gobierno de Canarias acuerda estimar la impugnación presentada, declarar la nulidad de pleno derecho del acto de convocatoria y dejar sin efecto el procedimiento electoral iniciado en enero.
La resolución se fundamenta en los artículos 47.1.b y 47.1.e de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que regulan los supuestos en los que un acto administrativo puede considerarse nulo.
Un conflicto abierto desde enero
El conflicto comenzó el 12 de enero de 2026, cuando la Federación Canaria de Fútbol publicó la convocatoria de elecciones para renovar los órganos de gobierno tanto de las federaciones interinsulares como del propio ente autonómico.
Dos días después, el 14 de enero, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas presentó una impugnación formal ante la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias solicitando la anulación del proceso firmado por Alejandro Morales Mansito, presidente de la Federación Canaria de Fútbol y de la Interinsular de Tenerife.
Ante esa reclamación, el Ejecutivo autonómico adoptó el 15 de enero una medida cautelar, suspendiendo temporalmente el proceso electoral hasta que se resolviera el fondo del asunto. Aquella decisión ya supuso un frenazo inmediato a la convocatoria, tal y como adelantó entonces DIARIO DE AVISOS.
Participación de clubes en el expediente
Durante la tramitación del expediente administrativo también se personaron varios clubes, entre ellos UD Longuera Toscal, CD Sobradillo y Monturrio Duggi Tenerife, que solicitaron intervenir en el procedimiento al considerar que sus intereses podían verse afectados por el proceso electoral.
La Dirección General de Deportes les reconoció la condición de interesados, permitiéndoles presentar alegaciones antes de la resolución definitiva.