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Graban una espectacular estampa del Teide nevado desde un avión de Binter

Las nevadas en el Teide no son constantes, pero cuando se producen dejan escenas de gran impacto visual
Captura del vídeo compartido por Controladores Aéreos. DA
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El perfil oficial de Controladores Aéreos en redes sociales ha vuelto a llamar la atención con una publicación que no ha pasado desapercibida: un vídeo aéreo del Teide completamente nevado que ha sorprendido por su belleza.

Así luce el Teide hoy desde un ATR de Binter”, escribieron junto a las imágenes, grabadas desde uno de los aviones de la compañía canaria Binter. En el vídeo se aprecia una estampa del Teide totalmente nevado, poco habitual en Canarias, con el volcán completamente blanco y destacando sobre un paisaje despejado.

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Una imagen de postal

Las nevadas en el Teide no son constantes, pero cuando se producen dejan escenas de gran impacto visual, especialmente desde el aire. En este caso, la perspectiva desde un avión tipo ATR permite observar con claridad la cima nevada y las laderas blancas, en contraste con el resto de la Isla.

El contenido ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios destacan la singularidad del paisaje y la oportunidad de ver el pico más alto de España desde una perspectiva privilegiada.

Canarias bajo los efectos de la borrasca Therese

El episodio coincide con un contexto meteorológico marcado por gran inestabilidad en el Archipiélago ante la borrasca Therese, que ha favorecido la presencia de nieve en cotas altas de Tenerife, pero que deja a su paso un gran número de destrozos por lluvia torrenciales en las Islas.

Las imágenes difundidas por Controladores Aéreos se suman así a otras captadas en las últimas horas, confirmando una de esas postales poco habituales que convierten al Teide en protagonista absoluto del cielo en Canarias.

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