Graban la gran habilidad de los pilotos para aterrizar en La Palma ante el fuerte viento

La llegada de la borrasca Therese al archipiélago ya está dejando serias complicaciones en el tráfico aéreo. Un vídeo grabado este miércoles en el aeropuerto de La Palma muestra la gran habilidad de los pilotos de Binter para manejar el complejo aterrizaje de uno de sus aviones ante las dificultades por el fuerte viento.
El temporal no solo ha dejado imágenes de tensión, sino que ya ha obligado a cancelar y desviar algunos trayectos, lo que está generando colapsos en el aeropuerto, como es el caso del aeropuerto Tenerife Sur. Según Aena, las malas condiciones meteorológicas han provocado la cancelación de al menos dos vuelos con destino a La Palma que tenían sus orígenes en Tenerife Norte y Gran Canaria. La inestabilidad en las islas occidentales también ha forzado a un avión que cubría la ruta entre Tenerife Norte y El Hierro a dar media vuelta y regresar a Tenerife.
Los desvíos también están marcando la jornada. Un vuelo procedente de Madrid ha tenido que ser desviado finalmente hacia el aeropuerto de Tenerife Sur.
Ante este escenario, la aerolínea Binter recomienda a todos los pasajeros que antes de desplazarse a cualquier terminal, consulten el estado de su vuelo a través de los canales oficiales para evitar esperas innecesarias.