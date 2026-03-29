La operativa aérea en el archipiélago se enfrenta a un escenario de gran incertidumbre. A partir de este lunes, 30 de marzo, la huelga en los aeropuertos de Canarias y del resto de España será una realidad tras la convocatoria oficial de los sindicatos CCOO, UGT y USO. El conflicto, que afecta a los trabajadores de tierra (handling) de la compañía Groundforce, amenaza con generar retrasos y cancelaciones en 12 aeródromos del país, con una incidencia crítica en las Islas debido a nuestra dependencia del transporte aéreo.
Huelga en los aeropuertos de Canarias: Horarios y tramos afectados
A diferencia de otros paros puntuales, esta convocatoria tiene carácter indefinido y se ejecutará en tres franjas horarias diarias que coinciden con momentos de máxima afluencia de pasajeros. Los tramos de huelga establecidos son:
- Mañana: De 05.00 a 07.00 horas.
- Mediodía: De 11.00 a 17.00 horas.
- Noche: De 22.00 a 00.00 horas.
Este esquema busca presionar a la dirección de la empresa en los momentos clave de facturación y recogida de equipajes. En el archipiélago, la huelga en los aeropuertos de Canarias afectará específicamente a las bases de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, además de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza y Bilbao.
Un millar de trabajadores afectados en el archipiélago
La relevancia de este parón es máxima en nuestra región. Según datos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, cerca de 1.000 trabajadores están llamados a secundar la protesta solo en las Islas. Al ser el handling un servicio “clave” para la operativa de cualquier vuelo, el sindicato advierte que el impacto en la economía regional podría ser severo si el conflicto se alarga en el tiempo.
[Imagen: Operarios de handling de Groundforce en la pista de un aeropuerto canario con maletas]
¿Por qué hay huelga en los aeropuertos?
El motivo central de la protesta es, según los representantes de los trabajadores, el incumplimiento sistemático de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo vigente. Los sindicatos acusan a la dirección de Groundforce de realizar una interpretación “unilateral y restrictiva” de los artículos que garantizan que el sueldo de los empleados no pierda valor frente al coste de la vida.
Específicamente, CCOO denuncia que la empresa está bloqueando la actualización salarial conforme a la inflación acumulada desde el año 2022. A esto se suman denuncias por recortes aplicados a las subidas pactadas para ciertos grupos profesionales, lo que ha generado un clima de “desigualdad injustificada” y crispación dentro de la plantilla.
Consejos si tienes un vuelo programado
Ante el inicio de la huelga en los aeropuertos de Canarias este lunes, se recomienda a los pasajeros:
- Consultar el estado del vuelo: Contactar con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto.
- Llegar con antelación: Aunque su vuelo no esté en la franja de huelga, el efecto “cascada” puede generar colas en los mostradores de facturación.
- Reclamar sus derechos: En caso de cancelación o retraso superior a tres horas, los pasajeros mantienen sus derechos de asistencia y compensación según la normativa europea.
La huelga, que inicialmente iba a comenzar el 27 de marzo, fue retrasada tres días por los sindicatos, pero la falta de acuerdo en las negociaciones de última hora ha hecho inevitable el inicio de las movilizaciones. Desde Diario de Avisos seguiremos informando puntualmente sobre cualquier novedad en los servicios mínimos y el impacto real en las terminales canarias.