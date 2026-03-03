El guiño de Ilia Topuria a Quevedo: ‘El Matador’ no se muda ‘Ni borracho’

El campeón del mundo de peso pluma de la UFC, Ilia Topuria, ha vuelto a hacer un guiño a la música urbana. El Matador compartió una publicación en Instagram con imagen suya acompañada del tema “Ni borracho”, el último lanzamiento del canario Quevedo.
La publicación muestra claramente la canción seleccionada como fondo musical. Un detalle que no pasa desapercibido teniendo en cuenta el alcance internacional del campeón de artes marciales mixtas.
“Celebrando la vida. Big news coming soon (grandes noticias muy pronto)”, escribía Topuria junto a las imágenes.
Topuria, aficionado declarado a la música urbana
No es la primera vez que Ilia Topuria deja ver su afinidad por la música urbana española. El campeón de la UFC suele utilizar este género en entrenamientos y publicaciones personales.
Además, mantiene una relación cercana con el artista Omar Montes, con quien incluso se ha llegado a subir a un escenario. Uno de los temas asociados a esa conexión es “El Matador”, canción que ha sonado en contextos vinculados al luchador.
Ahora, la elección de “Ni borracho” vuelve a unir deporte y música, situando a Quevedo como banda sonora en el perfil de uno de los nombres propios del deporte español actual.
Una historia breve, pero suficiente para conectar a dos referentes de ámbitos distintos: la UFC y la música urbana hecha en Canarias.